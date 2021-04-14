رصد بؤرة لأنفلونزا الطيور في قن دجاج على الضفة الفرنسية لبحيرة جنيف

تم رصد بؤرة لأنفلونزا الطيور في "قن دجاج أحد الأفراد" على الضفة الفرنسية لبحيرة جنيف، في أول إصابة بالمرض في منطقة هوت سافوا (شرق)، وفق ما أعلن الأربعاء قسم الشرطة الذي أمر بذبح الدواجن.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم ابلاغ سويسرا المجاورة.

رصدت سلالة "اتش 5 ان8" لانفلونزا الطيور في بلدية ميسري.

وأمر قسم الشرطة "في 13 نيسان/أبريل بقتل جميع الطيور الموجودة في القن وأجراء تحقيقات وبائية لتحديد مصدر الإصابة إذا كان ذلك ممكناً".

ووسعت السلطات رقعة منطقة الوقاية حول مكان تفشي المرض إلى 10 كيلومترات حيث يتعين حصر الدواجن.

وانتشر فيروس أنفلونزا الطيور هذا الشتاء في مزارع بجنوب غرب فرنسا، المعروفة بانتاج كبد الإوز المسمن.

وتم الحد منه عبر ذبح 3,5 ملايين من الدواجن، معظمها من البط، وقائياً.

وفي 8 نيسان/أبريل، أعرب وزير الزراعة الفرنسي جوليان دينورماندي عن سعادته لعدم تسجيل إي إصابة بهذه السلالة منذ أسبوعين.