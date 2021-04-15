شاهد: دعوى على نحّات في فرنسا لاستلهامه شخصية "تان تان" في تماثيله

تسعى محامية الفنان التشكيلي الفرنسي بيبون الخميس أمام محكمة مرسيليا جنوب فرنسا إلى زرع الشك في كون الفنان البلجيكي إيرجيه هو المبتكر الأصلي لشخصية "تان تان" في رواياته المصوّرة الشهيرة، وذلك في إطار دعوى مرفوعة على موكلها بتهمة "التقليد" من شركة "مولانسار" التي تدير أعمال المصمم البلجيكي.

وقال بيبون، واسمه الأصلي كريستوف تيكسييه، عشية النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها ضده الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال إيرجيه التجارية إن "اتهام الفنان بالغش والنسخ هو أسوأ" ما يمكن أن يحصل له.

وتتهم أرملة إيرجيه ووريثه الشرعية فاني فلامينك وشركة "مولانسار" النحات بيبون بتنفيذ نحو 90 تمثالاً نصفياً لشخصية "تان تان" من مادة الراتنج، وتطالب الفنان بنحو 200 ألف يورو كتعويضات عطل وضرر، وتقاضي كذلك المعرض الباريسي الذي عرض هذه التماثيل البالغ طولها ما بين 30 سنتيمترا و 2.1 مترا.

وانتقد بيبون موقف الشركة القاسي، علماً أنه يصنع أيضاً تماثيل لشخصيات أخرى مرتبطة بالطفولة مثل سنوبي وميكي و"بابا سنفور". وقال لوكالة فرانس برس إن الفنانين "يستلهم بعضهم من بعض، فلا أحد يقول مثلاً إن بيكاسو انتحل الفن الأفريقي" .

تان تان لوتان

وتذهب وكيلة بيبون المحامية مي دلفين كو إلى أبعد من ذلك فتسأل "هل كان إيرجيه حقاً هو من ابتكر شخصية تان تان؟" وتشير المحامية إلى أن الرسام الفرنسي بنجامان رابييه كان قد نشر في ألبوم عام 1898 قصص "تان تان لوتان" (تان تان الشقي)، وهو شخصية تشبه "تان تان" اسماً وشكلاً، إذ يرتدي سروال الغولف وفي شعره نفخة. وأضافت أن "المطالبة بحقوق التأليف والنشر لشخصية ما، تسلتزم أن يكون العمل أصلياً حتى تتم حمايته" .

شخصية تان تان لوتان للفرنسي بنجامان رابييه National Library of France / Public Domain

وأشارت إلى أن شركة "مولانسار" لا تملك "أي حقوق نشر أو حقوق مشتقة"، على عكس الناشر التاريخي "كاسترمان" الذي لم يقاضِ الفنان الفرنسي.

وفي أيار مايو 2019 ، حكم على المصمم الفرنسي باسكال سومون بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ وسنتين تحت المراقبة بتهمة تزوير أعمال لإيرجيه. كما ألزم دفع 32 ألف يورو كتعويض للشركة البلجيكية وفاني فلامينك، صاحبة الحقوق منذ وفاة إيرجيه عام 1983.

وفي العام 2011 ، فرضت "مولانسار" على صاحب مطعم بلجيكي إزالة الأشياء المستوحاة من عالم "تان تان" من واجهة مطعمه.

ويصدر القضاء الفرنسي في 10 أيار مايو حكما في دعوى "مولانسار" على الفنان البريتوني كزافييه مارابوط بتهمة التقليد وانتهاك حقوق إيرجيه المعنوية لاستخدامه "تان تان" - من دون موافقة المستفيدين - في عالم الرسام الأميركي إدوارد هوبر.