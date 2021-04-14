لماذا لا تستبعد الاستخبارات الأميركية فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني؟

أفاد رؤساء الاستخبارات الأميركية أن أجهزتهم لم تستبعد بعد فرضية وقوع حادث في مختبر لتفسير ظهور وباء كوفيد-19 في مدينة ووهان الصينية. وقالت أفريلهينز مديرة الأمن القومي في الولايات المتحددة أمام مجلس الشيوخ "أوساط الاستخبارات لا تعرف من أين أتى الفيروس في الأساس ومتى وكيف؟".

وذكرت "فرضيتين" تفسران منشأ فيروس كورونا، الأولى تستند إلى تواصل الإنسان مع حيوانات مصابة أو حادث في مختبر. وأضافت: "نستمر في العمل على هذه المسألة ونجمع معلومات ونبذل قصارى جهدنا لتوفير أكبر قدر ممكن من التفسيرات الموثوقة" بشأن مصدر الجائحة.

وأكد مدير الوكالة المركزية للاستخبارات الأميركية وليام بيرنز "نبذل قصارى جهدنا ونستخدم كل الموارد المتاحة لجلاء الضوء عما حصل". وأضاف "لكن من الواضح لنا ولخبرائنا أن الصينيين لم يتوخوا الصراحة والشفافية الكاملتين في تعاونهم" مع منظمة الصحة العالمية حول منشأ الفيروس.

وتتعاون أجهزة الاستخبارات مع وكالات حكومية أخرى وجامعات في محاولة لمعرفة مصدر الفيروس المحدد على ما قال الجنرال بول ناكاسون مدير جهاز الاستخبارات العسكرية. وفي تقرير نشر نهاية آذار/مارس رأى خبراء منظمة الصحة العالمية أن فرضية تسرّب الفيروس من مختبر هي الأقل ترجيحا.

لكن المدير العام للوكالة تيدروس ادهانوم غيبرييسوس طالب بعد أيام على ذلك بمواصلة التحقيق في هذه الفرضية مشيرا إلى أن الخبراء الدوليين "أبلغوه بالصعوبات التي واجهوها للوصول إلى البيانات الأصلية" خلال مهمتهم في الصين.

وقد دافعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بقوة عن فرضية تسرب الفيروس من مختبر في ووهان مستندة إلى معلومات لأجهزة الاستخبارات. ولطالما نفت الصين هذه الفرضية.