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كوريا الجنوبية

شاهد: كوريا الجنوبية تكشف عن أول نموذج لطائرتها الحربية المصنعة محليا

بقلم:  يورونيوز
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إطلاق النموذج الأولي للطائرة المقاتلة الكورية الجنوبية KF-X
إطلاق النموذج الأولي للطائرة المقاتلة الكورية الجنوبية KF-X   -   حقوق النشر  AFP / CHEONG WA DAE, OFFICE OF THE PRESIDENT
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كشفت كوريا الجنوبية النقاب عن نموذج أولي لأول طائرة مقاتلة محلية الصنع، KF-X. الطائرة المقاتلة تم عرضها خلال حفل إطلاق أقيم في المقر الرئيسي لشركة كوريا للصناعات الفضائية في مدينة ساشون الجنوبية.

تخطط شركة كوريا للصناعات الفضائية Korea Aerospace Industries Ltd (KAI) لإجراء اختبار أرضي هذا العام، مع توقع أولى الرحلات الجوية في العام 2022.

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تهدف استراتيجية سيول في النهاية إلى استبدال معظم أسطول طائراتها المقاتلة القديمة من طراز F-4 و F-5 وإنتاج المزيد من طائرات KF-X الموجهة للتصديرألى السوق العالمية.