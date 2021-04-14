شاهد: كوريا الجنوبية تكشف عن أول نموذج لطائرتها الحربية المصنعة محليا

كشفت كوريا الجنوبية النقاب عن نموذج أولي لأول طائرة مقاتلة محلية الصنع، KF-X. الطائرة المقاتلة تم عرضها خلال حفل إطلاق أقيم في المقر الرئيسي لشركة كوريا للصناعات الفضائية في مدينة ساشون الجنوبية.

تخطط شركة كوريا للصناعات الفضائية Korea Aerospace Industries Ltd (KAI) لإجراء اختبار أرضي هذا العام، مع توقع أولى الرحلات الجوية في العام 2022.

تهدف استراتيجية سيول في النهاية إلى استبدال معظم أسطول طائراتها المقاتلة القديمة من طراز F-4 و F-5 وإنتاج المزيد من طائرات KF-X الموجهة للتصديرألى السوق العالمية.