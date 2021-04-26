غرامة ضخمة على رئيس شركة طيران كورية بعد رفضه منح مضيفات إجازة الدورة الشهرية

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية حكما بتغريم كيم سو- شيون، الرئيس السابق لشركة الخطوط الجوية "آسيانا" 1800 دولار، لرفضه منح موظفات في الشركة إجازة الدورة الشهرية التي يكفلها قانون العمل في كوريا الجنوبية.

منذ عام 1953 يسمح قانون العمل في كوريا الجنوبية ودول أخرى مثل اليابان وإندونيسيا وتايوان للنساء العاملات بالحصول على إجازة لمدة يوم أو يوميين في الشهر، غير مدفوعة الأجر (أحياناً) في حال شعورهن بآلام فترة الحيض.

وقد رفض شيون 138 طلباً مقدماً من 15 مضيفة في عامي 2014 و2015، معللاً أن الموظفات لم يتقدمن بدليل على بدء فترة الحيض لديهن. وردت المحكمة بأن مطالبة الموظفات بتقديم دلائل "ينتهك الخصوصية وحقوق الإنسان".

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المدير التنفيذي عام 2017.

ويجدر بالذكر أن نسبة إقبال النساء على طلب هذه الإجازة ضعيفة بالرغم من اعتراف القانون بفترة الحيض كعملية بيولوجية أساسية ويقول بعض المنتقدين بأن هذه الإجازة قد تعزز صور نمطية للنساء وقدرتهن على العمل.