وزير الخارجية الأوكراني يتهم موسكو بالتهديد "علنا" بتدمير كييف

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الخميس أن موسكو تهدد أوكرانيا علنا بالتدمير على خلفية تصاعد التوتر مع روسيا.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه في دول البلطيق الثلاث الذين قدموا إلى كييف للتعبير عن تضامنهم "إنهم يهددون أوكرانيا علنا بالحرب وبتدمير الدولة الأوكرانية". وأضاف "ندين تدهور الوضع الأمني (الذي تسببه) روسيا وأعمال وتصريحات موسكو الهادفة إلى زيادة التوتر العسكري وتقويض الجهود الدبلوماسية".

وحذر كوليبا من أن "الخط الأحمر بالنسبة لأوكرانيا هو حدود دولتها. إذا انتهكت روسيا الخط الأحمر، فسيتعين عليها أن تتألم"، داعيًا الغرب إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو في هذه الحالة.

وتخشى الحكومة الأوكرانية من أن موسكو تدفع إلى سبب موجب للحرب في محاولة لتبرير عملية مسلحة.

وأكد الكرملين من جهته انه "لا يهدد أحدا" ودان "الاستفزازات" الأوكرانية.

ونشرت روسيا عشرات الآلاف من جنودها في الأسابيع الأخيرة عند الحدود مع أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014. وقالت إنها تنفذ "مناورات عسكرية" هناك ردا على أعمال "تشكل تهديدا" من قبل حلف شمال الأطلسي الذي تطمح كييف إلى الانضمام إليه.