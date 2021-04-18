بلينكن : الولايات المتحدة لها القدرة على منع تجدد نشاط القاعدة في أفغانستان

صرّح وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن الأحد أن بلاده لديها الإمكانيات لمنع وقوع هجوم إرهابي من الأراضي الأفغانية، على الرغم من قرار الرئيس جو بايدن سحب كلّ القوات الأميركية بحلول 11 أيلول/ سبتمبر.

قال بلينكن لمحطة "أي بي سي" الأميركية "ستكون لدينا الوسائل لمعرفة إن (...) تجدد ظهور التهديد الإرهابي من أفغانستان. سنتمكن من رؤيته في الحين واتخاذ الإجراءات اللازمة".

دافع وزير الخارجية الأميركي عن القرار الذي أعلنه الأربعاء الرئيس الأميركي بسحب جميع القوات من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر.

وكانت أفغانستان عند وقوع الاعتداءات تحتضن تنظيم القاعدة الذي استعمل أراضيها لمهاجمة الولايات المتحدة التي ردّت بتدخّل عسكري مع حلفاء لها.

وأضاف بلينكن "سنضمن أن نكون محميين من التجدد المحتمل" لنشاط القاعدة في أفغانستان.

يعتبر مسؤولون في إدارة بايدن أن التهديد الإرهابي ماثل في أماكن عديدة وليس متركزا في أفغانستان.

ويذكّر هؤلاء بالتزام طالبان عدم السماح بأنشطة معادية للولايات المتحدة في أفغانستان.

أعلن جو بايدن الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة ستضع حدا لأطول حروبها. وقال في خطاب من البيت الأبيض إن "الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة".

وأضاف أنه "الرئيس الأميركي الرابع الذي يدير الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان" واعدا بألا "ينقل هذه المسؤولية إلى رئيس خامس" ومعتبراً أن لا جدوى من انتظار "توافر الظروف المثالية للانسحاب".

بالنسبة لأنطوني بلينكن، يجب على الولايات المتحدة إعادة توجيه تحركاتها والتأقلم مع تغيّر التهديدات في العالم.

وقال في هذا الصدد "يعتقد الرئيس أنه يتعين علينا النظر إلى العالم اليوم من منظور العام 2021 وليس العام 2001".

وأضاف "لقد تحول التهديد الإرهابي إلى أماكن أخرى. لدينا ملفات أخرى مهمة للغاية على جدول أعمالنا، بما في ذلك علاقتنا مع الصين التي تمتد من تغيّر المناخ إلى كوفيد. نحتاج إلى تركيز طاقتنا ومواردنا على ذلك".