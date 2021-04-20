تهافت كبير للرجال اليابانيين على مستحضرات التجميل بسبب كورونا

دفعت جائحة كورونا العديد من الشركات في اليابان إلى حافة الانهيار، إلا أن الوضع كان مختلفا بالنسبة لمصفف الشعر تاكومي تيزوكا، بعد أن شهد صالون المكياج وتصفيف شعر الرجال الخاص به، نشاطا كبيرا وازدادت قاعدة عملائه خلال هذه الفترة الحرجة.

رجال الأعمال اليابانيون في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من العمر، من لم يكن لديهم في وقت سابق، شغف كبير بمستحضرات التجميل، يزورون اليوم وبشكل متزايد صالون "تيزوكا، إكيمين وركس"، على أمل الحصول على مظهر أفضل لحضور الاجتماعات التي تعقد مؤخرا عبر الإنترنت.

تقول شركة "شيسيدو" العالمية، وهي أكبر وأشهر شركة في اليابان لمستحضرات العناية بالبشرة والشعر، إن أحد خطوط المكياج الرجالية لديها، قد شهدت نموًا مضاعفًا خلال فترة الوباء.

تهافت غير طبيعي عل مستحضرات التجميل الرجالية في اليابان.. والسبب الاجتماعات عن بعد أ ب

واعتبر مسؤولون في الشركة، أن السبب وراء تهافت الرجال على شراء مستحضرات التجميل، هو أنهم "مجبرون على رؤية وجوههم مرارًا وتكرارًا أثناء حضور الاجتماعات عبر الانترنت، لذا هم يريدون تحسين ما يرونه".

وطبقا لمسؤول بالشركة "في السابق، معظم عملائنا من الذكور كانوا في سن المراهقة والعشرينيات من العمر، ولكن وبفضل العمل عن بُعد لدينا الآن المزيد من رجال الأعمال". مضيفا "على عكس العديد من الرجال الأصغر سنًا، الذين يريدون تغييرًا جذريًا يرغب رجال الأعمال الأكبر سنًا في إظهار نسخة أفضل قليلاً لوجوههم من خلال استخدام المكياج".

واتسعت عملية تصنيع مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال في اليابان، في الآونة الأخيرة.

ووفقًا لشركة الأبحاث "فوجي كيزاي غروب"، نما سوق مستحضرات التجميل الرجالية بشكل هستيري، وشهد ارتفاعا ملحوظا من حوالي 600 مليار ين (أي 5.5 مليار دولار) في 2018 إلى ما يقدر بنحو 623 مليار ين (5.7 مليار دولار) في 2019.

تهافت غير طبيعي عل مستحضرات التجميل الرجالية في اليابان.. والسبب الاجتماعات عن بعد أ ب

وبعد أن أصدرت شركة "شيسيدو"، فلاتر مكياج للنساء لإضافة بعض التأثيرات على الوجه خلال عقد اجتماعات عبر الإنترنت مثل "زووم" العام الماضي، تدفقت تعليقات رجال الأعمال على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي التي تطالب بإنزال فلاتر للرجال.

قال مساعد مدير العلامة التجارية في "أونو"، العلامة التجارية الخاصة بالعناية ببشرة الرجال وكل ما يتعلق بهم، وتعود لشركة "شيسيدو"، يوشيوكي ماتسو: "أعتقد أن فيروس كورونا دفع رجال الأعمال للاهتمام أكثر ببشرتهم".