هذه الدول تحولت إلى وجهة مفضّلة لنفايات الاتحاد الأوروبي

وصلت صادرات الاتحاد الأوروبي من النفايات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2020 ، إلى 32.7 مليون طن ، بزيادة قدرها ثلاثة أرباع (+ 75٪) منذ عام 2004.

وفي المقابل ، انخفضت واردات النفايات من دول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 10٪ منذ عام 2004 ، لتصل إلى 16.0 مليون طن في عام 2020، حسب تقرير أصدره مكتب الإحصاء الأوروبي، يوروستات، اليوم الثلاثاء.

تُعد تركيا الوجهة الأكبر المستقبلة للنفايات المصدرة من الاتحاد الأوروبي ، حيث بلغ حجمها حوالي 13.7 مليون طن في عام 2020 - أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في عام 2004.

وكانت الهند ثاني أكبر وجهة مستقبلة للنفايات ، حيث استقبلت ما يقرب من 2.9 مليون طن من النفايات من الاتحاد الأوروبي في عام 2020 ، تليها المملكة المتحدة (1.8 مليون طن) من النفايات، ثم سويسرا (1.6 مليون طن) ، النرويج (1.5 مليون طن) ، إندونيسيا وباكستان (1.4 مليون طن) من النفايات.

في السنوات الأخيرة ، أشار التقرير إلى أن باكستان مثلت بشكل ملحوظ وجهة لنفايات الاتحاد الأوروبي، مع زيادة الأحجام من 0.1 مليون طن في عام 2004 إلى 1.4 مليون طن في عام 2020. في تناقض حاد ، كما أوضح أن صادرات الاتحاد الأوروبي من النفايات إلى الصين انخفضت من ذروة بلغت 10.1 مليون طن في عام 2009 إلى 0.6 مليون طن في عام 2020.

في عام 2020 ، بلغت صادرات نفايات المعادن الحديدية من (الحديد والصلب) من الاتحاد الأوروبي 17.4 مليون طن ، وهو ما يمثل أكثر من نصف (53٪) جميع صادرات النفايات.

كانت الوجهة الرئيسية تركيا. مع 11.8 مليون طن ، استقبلت تركيا أكثر من ثلثي (68٪) نفايات المعادن الحديدية المصدرة من الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك ، استورد الاتحاد الأوروبي 4.1 ملايين طن من نفايات المعادن الحديدية ، يأتي ثلثها تقريبًا (32٪) من المملكة المتحدة.

ومن جانب آخر، تم تصدير كميات كبيرة من النفايات الورقية من الاتحاد الأوروبي. فقد شكلت الصادرات البالغة 6.1 ملايين طن ما يقرب من خمس (19٪) صادرات الاتحاد الأوروبي من النفايات في عام 2020.

تم توجيه 1.6 مليون طن (26٪) منها للهند ، و 1.2 مليون طن (20٪) لإندونيسيا و (15٪) لتركيا. ومع ذلك ، كان هناك أيضًا 2.2 مليون طن من النفايات الورقية المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي ، مع وصول أكبر كمية (0.9 مليون طن ، أو 41٪) من المملكة المتحدة.

ففي العام 2019، كانت تركيا تستورد حوالى 48500 طن من النفايات شهرياَ، في مقابل 33 ألف طن في الشهر سنة 2018، وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي، يوروستات.

في 2019، كانت أكثر هذه النفايات آتية من بريطانيا (154 ألف طن)، ثم إيطاليا (89 ألف طن) وبلجيكا (86 ألف طن) وألمانيا (67 ألف طن) وفرنسا (57 ألف طن). وبصورة ملموسة، يُترجم ذلك من خلال أكياس المخبوزات وعلب من الملح غير المستخدم أو عبوات المايونيز المنتشرة في مكبات لا تستوفي المعايير المطلوبة.