الشاعرة والأكاديمية المصرية إيمان مرسال تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب

فازت الشاعرة والأكاديمية المصرية إيمان مرسال بجائزة الشيخ زايد للكتاب التي تمنحها دولة الإمارات العربية المتحدة، عن كتابها "في أثر عنايات الزيات" الصادر عن دار الكتب خان عام 2019، بحسب النتائج التي أعلنها المنظمون الخميس.

وأوضح بيان صادر عن الجائزة، التي ينظّمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي وتعتبر"إحدى أهم الجوائز العربية قيمةً وقدراً"، أن كتاب مرسال "يتتبع سيرة عنايات الزيات، وهي كاتبة مصرية شابة رحلت في ستينات القرن الماضي في ظروف مأساوية تاركةً وراءها رواية يتيمة هي "الحب والصمت".

وقضت الزيات انتحاراً في العام 1963.

وسوّغت لجنة التحكيم قرارها بمنح مرسال الجائزة بأن كتابها الذي تُرجِم إلى 22 لغة (بينها الفرنسية عن دار "أكت سود") "عمل عابر للأنواع"، إذ "يرتكز على السرد وعلى أساليب البحث العلمي والصحافة الاستقصائية".

واعتبرت اللجنة، بحسب البيان، أن كتاب المؤلفة الفائزة "يمزج بين السيرة الغيرية والذاتية في سياق رؤية نقدية متوازنة تجتاز الآفاق الأجناسية المعروفة، وتمزج الإبداع بالوثيقة وبالخبر التاريخي، لتعيد قراءة وتقديم تجربة نسوية على نحو يصدر عن مراجعة فاحصة ضمن بنية سردية متماسكة".

وشهدت الدورة الخامسة عشرة من الجوائز التي أعلن الفائزون بها الخميس برعاية ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ارتفاعاً بنسبة 23 في المئة في عدد المشتركين مقارنة بالدورة الماضية، بحسب البيان، إذ استقبلت 2349 ترشيحاً خلال 2020/2021.

وقال الأمين العام للجائزة رئيس مركز أبوظبي للغة العربية علي بن تميم إن الجائزة "شهدت عاماً استثنائياً من حيث أعداد الترشيحات وجودة الأعمال المشاركة على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد -19".

وضمّت قائمة الفائزين بالجائزة سبعة أدباء وباحثين من مصر وتونس والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى دار نشر لبنانية. وحصل كلّ منهم على جائزة تتجاوز قيمتها 200 ألف دولار.