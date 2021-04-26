السعودية الأولى عربياً.. إنفاق الشرق الأوسط العسكري خلال 2020 بالأرقام

رغم جائحة كورونا التي تعصف بالعالم منذ أكثر من عام، والضربات الكبيرة التي وجهتها للاقتصاد العالمي، يبدو أن أمراً واحداً لم يصله تأثيرها السلبي خلال العام الماضي: الإنفاق العسكري.

قدر الإنفاق العسكري العالمي في عام 2020 بحوالي ترليوني دولار (1.981 مليار) وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام SIPRI، الذي يواظب منذ عام 1988 على نشر دراسات وإحصائيات عن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بشكل ثابت وسنوي.

هذه الأرقام تعني زيادة الإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2020 بنسبة 2.6 % من حيث القيمة الحقيقية مقارنة بعام 2019، وبارتفاع نسبته 9.3 % عن عام 2011. وتعني كذلك ارتفاع نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي العالمي بـ 0.2 نقطة مئوية خلال عام 2020 لتصل 2.4 %.

إلا أن هذه النسب لا تعني أن زيادة الإنفاق العسكري كانت سمة عامة لدى اقتصادات العالم، هناك دول، حتى لو كانت قليلة، مشت عكس التيار بإعادة جدولة إنفاقها العسكري ليتماشى مع الوضع الجديد الذي فرضه الوباء مثل تشيلي وكوريا الجنوبية.

في حين قامت دول أخرى مثل البرازيل وروسيا بإنفاق أقل بكثير من ميزانيتها الأصلية المخصصة للقطاع العسكري لعام 2020 دون الإعلان صراحة عن ارتباط ذلك بالوباء.

وهناك دول، رغم تربعها على قائمة الأكثر إنفاقاً عام 2020، إلا أنها شهدت تراجعات ملحوظة في الإنفاق، كالسعودية مثلاً.

دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر إنفاقاً

ضمت قائمة الأربعين دولة الأكثر إنفاقاً في المجال العسكري عالمياً خلال عام 2020 ست دول عربية هي السعودية والجزائر والعراق والكويت وعمان والمغرب إضافة إلى إيران وإسرائيل.

السعودية أتت في المركز السادس على القائمة متراجعة من المركز الخامس عام 2019، وخلافاً للدول الخمس السابقة في القائمة سجلت المملكة تراجعاً في الإنفاق العسكري بمعدل 10% عن عام 2019، ليكون المبلغ المنفق في عام 2020 عند حدود 57.7 مليار دولار، ولتحتل المركز العاشر على قائمة الدول التي سجلت أكبر التراجعات خلال 2020، رغم وجودها بين أوائل الدول الأكثر إنفاقاً عام 2020.

إسرائيل تقدمت من المركز السادس عشر إلى المركز الرابع عشر خلال عام، بزيادة إنفاق تقدر بـ2.7 نقطة مئوية، فعادل إنفاقها العسكري عام 2020 21.7 مليار دولار.

إيران حافظت على وضعها ببقائها في المركز الثامن عشر دون تغيير، رغم تراجع إنفاقها العسكري بـ3%. أنفقت طهران عام 2020 ما قيمته 15.8 مليار دولار على القطاع العسكري.

كذلك حافظت الجزائر على مركزها الرابع والعشرين، رغم تراجع إنفاقها بنسبة 3.4%. بلغ إنفاق الجزائر العسكري عام 2020 نحو 9.7 مليار دولار.

بين 2019 و2020، تراجع العراق مرتبتين من المركز السابع والعشرين إلى المركز التاسع والعشرين، بنسبة 8%، وقدر إنفاقه برقم غير مؤكد عند 7 مليارات دولار.

الكويت تراجعت من المركز التاسع والعشرين عام 2019 إلى المركز الثلاثين عام 2020، أنفقت 6.9 مليار دولار متراجعة 5.9 نقطة مئوية.

عمان تقدمت مرتبة من الثانية والثلاثين عام 2019 إلى المرتبة الحادية والثلاثين عام 2020، هذا التقدم يترجم عملياً لزيادة بالإنفاق العسكري قدرها 1.7% ليكون الإجمالي المنفق عام 2020 يعادل 6.7 مليار دولار، حسب تقديرات المعهد.

ورغم وروده في آخر القائمة في المركز الأربعين، إلا أن المغرب أحرز تقدماً ملحوظاً بخمسة مراكز، ليقفز من المركز الخامس والأربعين عام 2019 إلى المركز الأربعين عام 2020. أنفق المغرب خلال 2020 على قطاعه العسكري 4.8 مليار دولار بزيادة قدرها 29%.

دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر تقدماً والأكثر تراجعاً

حل المغرب سادساً في قائمة الدول التي أحرزت أكبر زيادات خلال عام 2020.

على النقيض حل لبنان، على رأس قائمة الدول التي شهدت أكبر التراجعات عام 2020. تراجع الإنفاق العسكري اللبناني بنحو 59% عند نحو ملياري دولار ( 1.921 مليون دولار).

السودان حل ثالثاً في قائمة الدول الأكثر تراجعاً عام 2020 بتراجع قدره 37% وإنفاق لم يتجاوز مليار دولار (934 مليون دولار).

السعودية جاءت في المركز العاشر بتراجع قدره 10% وإنفاق عند 57.5 مليار دولار.

البحرين حلت في المركز الثاني عشر للأكثر تراجعاً بانكماش في الإنفاق العسكري قدره 9.8 % ليكون إجمالي الإنفاق في 2020 نحو مليار ونصف المليار دولار (1.405 مليون دولار).

أعلى أعباء عسكرية في العالم

يذكر أن 7 دول من أصل 10 على قائمة أعلى أعباء عسكرية في العالم لعام 2020، تقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي:

عمان، بإنفاق عسكري بلغ 11% من ناتجها المحلي الإجمالي، والسعودية بـ8.4 % والكويت بـ6.5 % وإسرائيل بـ 5.6 % والأردن بـ5.0 % والجزائر بـ6.7 % والمغرب بـ4.3 %.