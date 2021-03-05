الصين تعلن تعزيز قدرات جيشها وتكشف عن زيادة في الإنفاق العسكري

أعلن رئيس الوزراء الصيني، لي كيتشيانغ، الجمعة، أن بكين ستعزز قدراتها العسكرية خلال العام الحالي، عبر التدريب المكثف لوحداتها المسلحة، ومدّ جيشها بأحدث التكنولوجيا والمعدات.

وقال كيتشيانغ في خطاب مطوّل ألقاه في افتتاح الدورة السنوية للبرلمان إنّ الحكومة الصينية ستعزز قدرات الجيش عبر الإصلاحات، والعلوم والتكنولوجيا، وتدريب الوحدات لتصبح "ذات قدرات عالية".

وأضاف كيتشيانغ "سنعزز التدريبات العسكرية والجهوزية في كل الأراضي الصينية".

وأعلن كيتشيانغ أيضاً عن رفع الموازنة الدفاعية بنحو 6.8 بالمئة عن السنة الماضية لتبلغ بذلك 1.4 تريليون يوان (217 مليار دولار أميركي)، في وقت تواجه فيه توتراًمع الهند وغيرها من الجيران بخصوص أراض متنازع عليها.

وتمثل الزيادة في الموازنة زيادة محدودة نسبية مقارنة بالزيادات التي سبقتها الأعوام الماضية (غالباً ما كانت مؤلفة من رقمين بالمئة)، ولكنها تعتبر كبيرة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والمالي الذي أزّمه فيروس كورونا في 2020.

وتنقل أسوشييتد برس عن خبراء أجانب قولهم إن الإنفاق العسكري في الصين يبلغ نحو 40 بالمئة أكثر ممّا يعلن عنه في الواقع، وهو بطبيعة الحال ثاني أكبر إنفاق عسكري بعد الولايات المتحدة الأميركية.