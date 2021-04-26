ما هي دول أوروبا الغربية الأكثر إنفاقاً على التسلح في عام 2020؟

أظهر تقرير نشره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" الإثنين أنّ الإنفاق العسكري العالمي واصل الارتفاع في عام 2020 على الرغم من جائحة كوفيد-19 ليصل إلى ما يقرب من ألفي مليار دولار. ويشير التقرير إلى أن حجم إنفاق دول أوروبا على التسلح قد ارتفع بنسبة 4.0 بالمئة في عام 2020.

12 دولة في الناتو بلغت النسبة "المطلوبة"

زاد عدد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي التي أنفقت 2 بالمئة على الأقلّ من ناتجها المحلّي الإجمالي على جيشها بذلك تكون بلغت الهدف المحدّد من الحلف- من 9 دول في 2019 إلى 12 دولة في 2020. وقد حققت الآن 12 دولة عضو في الناتو هدف "الـ2 بالمائة" الذي حددوه لأنفسهم، بينما كان في عام 2019 تسع دول فقط تخصص 2 في المائة من ناتجها المحلي للنفقات العسكرية.

ألمانيا

ألمانيا أيضاً زادت من حجم إنفاقها العسكري، حيث "حسنت" مركزها بين الدول "العشر الأوائل" الأكثر إنفاقاً، وتقدمت للمركز السابع بعدما كانت تحتل المركز الثامن في تقرير عام 2019. أنفقت برلين 52.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة مئوية تقدر بـ 5.2 بالمئة وهو ما يعادل 1.4 من الناتج المحلي الإجمالي. الإنفاق العسكري الألماني أعلى بنسبة 28 بالمئة مما كان عليه في عام 2011. واعتمدت النسبة على مخصصات ميزانية وزارة الدفاع وما تنفقه بعض الوزارات الأخرى للأنشطة العسكرية.

فرنسا

أما فرنسا، الدولة الثامنة في الترتيب، فقد زاد إنفاقها العسكري في 2020 بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 52.7 مليار دولار أمريكي. بالمقابل، سلكت دول أخرى، كالمجر مثلاً، مساراً معاكساً إذ ارتأت زيادة إنفاقها العسكري "في إطار خطة نهوض اقتصادي ردّاً على الجائحة"، وفقاً للباحث دييغو لوبيز دا سيلفا الذي شارك في إعداد التقرير.

المملكة المتحدة

احتلت المملكة المتحدة المرتبة الخامسة (59.2 مليار دولارأمريكي، بما يعادل 3 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي) وأشار التقرير إلى أن الإنفاق العسكري في المملكة المتحدة أعلى بنسبة 2.9٪ من في عام 2019 ، لكنه أقل بنسبة 4.2٪ عن عام 2011.

إيطاليا وإسبانيا

خصصت إيطاليا 28.9 مليار دورلا أمريكي في زيادة بلغت 7.5 بالمئة، بينما خصص إسبانيا 17.4 مليار دولار لجيشها مسجلة تراجعاً بسيطاً عن العام الماضي (0.2 بالمئة).

بولندا

لا تعتبر بولندا من الدول الأوروبية ذات الإنفاق الكبير ولكن تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يشير إلى أنها رفعت الإنفاق بسنبة 8.7 بالمئة في العام 2020 ليصل إلى 13 مليار دولار.