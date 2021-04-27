شاهد: عاصفة رملية هائلة تجتاح منطقة سكنية وصناعية في شمال الصين

ضربت عاصفة رملية قوية منطقة سكنية-صناعية تقع في شمال غرب الصين، تحديداً في مقاطعة قانسو، ما تسبب بتلوث جوي كبير، وحوادث سير أدى إليها خصوصاً انعدام الرؤية.

أظهرت صور جوية مشهدا مروعا لجدار شاهق من الرمل يندفع فوق مصانع ومجمعات سكنية، بينما أفادت وسائل الإعلام الحكومية عن وقوع العديد من حوادث السيارات في المقاطعة.

ودعا خبراء الأرصاد الجوية الناس إلى البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ، بينما يتوقع المزيد من العواصف الرملية في شمال الصين يوم الثلاثاء.

في مارس آذار الماضي ضربت عاصفة رملية العاصمة الصينية بكين حولت السماء إلى اللون الأصفر الغامق وأجبرت شركات الطيران على إلغاء مئات الرحلات الجوية.