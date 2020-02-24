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إسبانيا

شاهد: عاصفة رملية تضرب جزر الكناري وتؤدي إلى تعليق الرحلات الجوية

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: عاصفة رملية تضرب جزر الكناري وتؤدي إلى تعليق الرحلات الجوية
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اجتاحت عاصفة رملية ضخمة قادمة من الصحراء الكبرى في إفريقيا يومي السبت والأحد جزر الكناري الإسبانية وأسفرت عن تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى الجزر.

وأعلنت الشركة المسؤولة عن إدارة المطارات الإسبانية "آينا" عن إلغائها جميع الرحلات الجوية أو تعليقها وتبديل تاريخها في اليومين الماضيين.

وقالت "آينا" في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر إن حوالي 822 رحلة تأثرت بسبب سوء الأحوال الجوية بعد أن غطت الرمال الحمراء سماء الجزر وتسببت في انعدام الرؤية.

لتعود وتعلن ليل الأحد عن استئناف الرحلات في جميع المطارات، باستثناء مطار تينيريفي.

هذا وأعلنت الحكومة حالة التأهب، وطالبت المواطنين بالبقاء في بيوتهم وتجنب السفر ودعت من يعانون من الاختناقات التنفسية بالذهاب إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج المناسب.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الإسبانية إن العاصفة التي تضرب الجزر تبلغ سرعتها 120 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع أن تستمر حتى اليوم الإثنين.

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