فيديو: زوجة المعارض الروسي نافالني تصل المحكمة لحضور جلسة استئنافية

مثل المعارض الروسي أليكسي نافالني أمام المحكمة الخميس في جلسة استئناف بعد إدانته بقدح وذم محاربين قدامى ظهروا في شريط فيديو وصفته أوساط المعارضة الروسية بـ"دعاية الكرملين".

وكان نافالني، أبرز معارضي فلاديمير بوتين في روسيا، أدين في شباط/فبراير الماضي وأمرته المحكمة بدفع 850 ألف روبل (11 ألف يورو تقريباً) بحسب ما ذكرته أسوشييتد برس.

وحضرت زوجة نافالني، يوليا نافالني، إلى مقر المحكمة في موسكو صباحاً، قبيل البدء بالجلسة، وصُوّرت بينما كانت تنتظر بدء الجلسة، فيما مثل المعارض عبر الفيديو من السجن حيث هو موقوف.

وكان نافالني نعت محارباً سوفياتياً (روسياً) من الحرب العالمية الثانية وأشخاصاً آخرين ظهروا في فيديو مؤيد لبوتين بـ"المهرجين المضحكين والفاسدين" وبـ"الناس الذين ينقصهم الوعي" وبـ"الخونة"، ما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضدّه.

ويرفض نافالني تلك الاتهامات ويقول إنها تستخدم ضدّه لتحجيمه سياسياً.

وكان المعارض الروسي اعتقل في كانون الثاني/يناير فور عودته من ألمانيا حيث خضع للعلاج بسحب ما قاله أطباؤه آنذاك. وكان نافالني يقول إنه تعرض للتسمم في روسيا وهو يتهم الكرملين بذلك، الأمر الذي نفته السلطات الروسية.

واتهم القضاء الروسي بانتهاك اتفاق قضائي خلال الفترة التي أمضاها في ألمانيا، ولكن توقيفه أطلق موجة من الاحتجاجات الشعبية في روسيا وردود فعل عالمية، كانت الأكبر والأقوى منذ سنوات.

وحكم على نافالني بالسجن لسنتين ونصف.