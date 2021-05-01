البرلمان الأوروبي يعتمد لوائح منظّمة لتعويض إلغاء رحلات القطارأو تأخيرها

اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي لوائح جديدة الخميس لتوفير حماية أفضل للمسافرين عبر السكك الحديدية في حالة التأخير أو الإلغاء أو في حالة التمييز ضد بعص الركاب، و قد يكون المعنيون في هذه الحالة، المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وافق البرلمان الخميس بشأن اللائحة الجديدة لحقوق ركاب قطارات السكك الحديدية التي تم التشاور بشأنها مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء. والتي تضمن تقديم المساعدة للركاب في حالة تأخير القطارات أو إلغاء الرحلات. وفي هذا الصدد، سيتم تحسين ظروف رحلات الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن تخصيص أماكن للدراجات.

وضمن هذا الإطار، في حالة التأخير الذي قد يخص رحلة ما مثلا، لأكثر من 60 دقيقة، للمسافرين اختيار استرداد كامل ثمن التذكرة أو مواصلة رحلتهم أو تغيير مسارهم في ظل ظروف نقل مماثلة، ولكن دون أي تكلفة إضافية.

كما تنص اللوائح الجديدة على أنه إذا لم يقم مشغل السكك الحديدية بإبلاغ المسافرين عن خيارات إعادة توجيه مسارات الرحلة في حال حدوث تأخير أو إلغاء في غضون 100 دقيقة من موعد المغادرة المقرر، يمكن للمسافرين التخطيط لطريق بديل بأنفسهم واسترداد قيمة التذكرة الجديدة. كما تحدد المقترحات الآنفة الذكر مجالات تطبيق التزامات إعادة التوجيه الخاصة بالمسارات حتى في حالات القوة القاهرة. إذا لزم الأمر كما يتم تعويض تكلفة الإقامة.

ستوضح اللائحة الجديدة ما يمكن اعتباره قوة قاهرة، والتي من شأنها أن تعفي تعهدات السكك الحديدية من دفع تعويض في حالة التأخير أو الإلغاء. بالإضافة إلى الظروف الجوية القاسية والكوارث الطبيعية الكبرى إن وجدت. كما تشمل القواعد الجديدة الآن أزمات صحية عامة خطيرة وهجمات إرهابية. لن يشمل هذا الإعفاء إضرابات عمال السكك الحديدية.