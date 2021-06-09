البرلمان الأوروبي يوافق على منح مالية لمساعدة 3700 عامل من دول التكتّل فقدوا وظائفهم بسبب كورونا

وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على مساعدة أوروبية إجمالية بــ 11.6 مليون يورو لفائدة 3700 عامل فقدوا وظائفهم في بلجيكا وفنلندا وألمانيا وهولندا.

المشرّعون الأوروبيون وافقوا على تقارير ترتبط بطلبات قدّمت من نواب في البرلمانات الوطنية لأربع دول أوروبية ناشدوا الهيئات المشرفة على

صندوق تعديل العولمة الأوروبي (EGF) لمساعدة العمّال ممن تم تسريحهم من الشركات الكبرى في بلدانهم، بغية مرافقتهم بحثا عن وظائف جديدة من خلال تمكين من تم تسريحهم بالتدريب المهني أو البدء في أعمال تجارية خاصة. وجرت عملية التصويت يوم الاثنين وأعلنت النتائج اليوم الثلاثاء.

وجدير أن صندوق تعديل العولمة الأوروبي، أنشىء في 2006 لتقديم الدعم المادي واللوجستي للعمّال الذين فقدوا وظائفهم حتى يتمكنوا من العثور على وظائف جديدة بشكل سريع.

كما أن الهيئة المشرفة على الصندوق، تعنى أيضا بتقديم المشورة للمؤسسات الأوروبية المختصة بشأن السبل الكفيلة لتقديم الدعم والإسناد للمواطنين الأوروبيين من خلال إعداة تدريبهم، و صقل مهاراتهم وتحضيرهم لممارسة اعمال حرة ومستقلة أيضا، من خلال منحهم قروضا مالية، في حال تم إنهاء خدماتهم من مؤسساتهم لأسباب قاهرة تتعلق بالشركات.

تاليا أسماء الشركات التي استفاد عمالها السابقون من مساعدات جراء تسريحهم:

بلجيكا: مؤسسة سويسبورت بلجيوم للخدمات

في ظل الحالة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وتداعياتها على سوق العمل، سيحصل 1468 موظفًا سابقًا في شركة خدمات المطارات Swissport Belgium على 3.7 ملايون يورو كمساعدة للعمال الذين تم تسريحهم، للبحث عن وظيفة جديدة.

عندما فرضت بلجيكا والعديد من البلدان الأرووبية الأخرى تدابيرسفر تقييدية العام الماضي لاحتواء جائحة كورونا ، توقفت الحركة الجوية التجارية في بلجيكا . وكنتيجة لذلك اعلنت مؤسسة سويسبورت بلجيوم للخدمات إفلاسها، وبعد ثلاثة أشهر من توقف حركة تنقل المسافرين في المطار، قامت الشركة وهي أحد مزودي الخدمة الأرضية في مطار بروكسل بتسريح جميع موظفيها البالغ عددهم 1468 موظفًا، وفقًا للمفوضية الأوروبية.

تم تبني تقرير النائب في البرلمان الأوروبي، أوليفييه شاستل عن المجموعة البرلمانية "تجديد أوروبا" الذي أصى بأن يوافق البرلمان على المساعدة بأغلبية 660 صوتًا مقابل 29 ضده و7 امتنعوا عن التصويت.

فنلندا وهولندا: (كي آل آم / و فينير)

1201 موظف سابق في (كي آل آم KLM ) في هولندا و500 موظف سابق في (فينير Finnair ) في فنلندا ممن فقدوا وظائفهم بعد تأثير أزمة كوفيد-19 على حركة النقل الجوية، وسيحصلون بناء على ذلك، على ما مجموعه 6.8 ملايين يورو، تذهب 5 ملايين يورو لصالح العمّال الهولنديين و 1.8 مليون لصالح العمال الفنلنديين.

وفقًا للمفوضية، انخفضت إيرادات خطوط الطيران (فينير Finnair ) في عام 2020 بنسبة 73.2٪ حيث وصلت إلى 829.2 مليون يورو، وتراجعت عائدات (كي آل آم KLM ) بنسبة 53.8٪ حيث وصلت إلى 5.12 مليارات يورو. ومن أجل تقليل التكاليف، نفذت الشركتان خطط إعادة الهيكلة مما أدى إلى تسريح نسب كبيرة من موظفيها .

تم اعتماد تقرير (فينير Finnair )، الذي أعده النائب في البرلمان الأوروبي هيرو هينالووما والذي أوصى بموافقة البرلمان على المساعدة، بأغلبية 658 صوتًا مقابل 31 ضده وامتناع 7 عن التصويت.

ألمانيا: (جي آم آهتش غوس GMH Guss )

سيحصل 500 موظف سابق في مصانع الصلب والمعادن (جي آم آهتش غوس GMH Guss ) في ألمانيا وظائفهم، على 1.1 مليون يورو. وقد قام بعض وكلاء (جي آم آهتش غوس GMH Guss ) بنقل ورشات إنتاجهم إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، في أوروبا الشرقية وآسيا، تقدمت ألمانيا بطلب للحصول على دعم من صندوق تعديل العولمة الأوروبي، لمساعدة العمال المسرّحين في أربع شركات تابعة لـ (جي آم آهتش غوس). وقد وافق البرلمان الأوروبي على المساعدة المالية بقرار تم تبنيه بأغلبية 670 صوتًا مقابل 22 ضده وامتناع 4 نواب عن التصويت.