بالصور: المزادات على أحذية المشاهير مجال جديد لاستقطاب جمهور الشباب

أطلقت دار سوذبيز أخيرا أولى مزاداتها الدولية المخصصة حصرا لأحذية المشاهير الرياضية والتي من شأنها استقطاب جمهور جديد أصغر سنا إلى عالم المزادات لكبار الدور المتخصصة في المجال.

وكما في سائر المجالات، أرغمت جائحة كوفيد-19 على تغيير العادات على صعيد المزادات التي باتت تقام بصورة رئيسية عبر الإنترنت.

ولم تتأخر دار سوذبيز في ملاحظة الاهتمام الكبير لدى زبائن من فئات عمرية أصغر بمزاد على أحذية رياضية بتصميم كلاسيكي مع قصة مكتوبة على النعل.

وهي باتت تفاخر برقم قياسي جديد في سجلها حققه قبل أيام مزاد على زوجي أحذية رياضية من نوع "نايكي إير ييزي 1" انتعلهما مغني الراب كانييه ويست الذي ألهم تصميمهما.

وقد بيع زوجا الأحذية لحساب منصة استثمارية متخصصة الإثنين في مقابل 1,8 مليون دولار، ما يوازي ثلاثة أضعاف الرقم القياسي السابق.

كما أطلقت الدار الثلاثاء مزادا إلكترونيا بعنوان "غيمرز أونلي" (للاعبين فقط)، وهو أول مزاداتها العالمية على الأحذية الرياضية ويقام حصرا عبر الإنترنت.

وتقترح الدار في هذا المزاد الذي يستمر حتى الثالث عشر من أيار/مايو الجاري، 13 زوج أحذية انتعلها في ملاعب الرياضة بعض من أهم لاعبي كرة السلة في الدوري الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه) وهم ستيفن كوري وسكوتي بيبن وشاكيل أونيل وتشارلز باركي وستيف ناش وكيفن غارنت وباتريك إوينغ ودومينيك ويلكينز وألن آيفرسن وموزس مالون وكريم عبد الجبار وأيسيا توماس. وأيضا بطبيعة الحال مايكل جوردان.

حذاء مايكل جوردان AFP

جمهور شاب وجديد

وإضافة إلى الفئات العمرية الأصغر للمهتمين بالمزادات على الأحذية الرياضية مقارنة مع سائر المزادات، إذ يراوح معدل أعمارهم بين 20 عاما و40، "ما يثير الاهتمام حقا هو أن أكثر من 50 % من الشراة والمزايدين يشاركون للمرة الأولى في مزاد لدى سوذبيز لذا فإن ذلك يشكل وسيلة ممتازة لاستقطاب زبائن جدد"، على ما قال المدير العالمي لوحدة "سوذبيز غلوبال لاكجري" جوش بولان لوكالة فرانس برس.

ويظهر السعر القياسي المحقق الإثنين حيوية السوق التي لم تكن تظهر اهتماما كبيرا بهذا المنحى قبل عشر سنوات. وبخسب محللي شركة "كوين" المالية، قد تصل قيمة السوق العالمية لإعادة بيع الأحذية الرياضية في المزادات إلى 30 مليار دولار بحلول 2030.

حذاء مايكل جوردان AFP

وكان السعر القياسي السابق مسجلا لأحذية "إير جوردان 1" من "نايكي"، وقد بيعت في مقابل 615 ألف دولار خلال مزاد نظمته دار كريستيز أواسط آب/أغسطس 2020.

وأبرز القطع المطروحة في مزاد سوذبيز هما زوجا أحذية من النوع عينه من "نايكي" انتعلهما مايكل جوردان في موسمه الأول في "إن بي إيه" (1984-1985).

وتُقدر قيمة زوجي الأحذية بمبلغ يراوح بين مئة ألف فرنك سويسري و150 ألفا (109 آلاف دولار و164 ألفا). وأوضح بولان أن "فئة الأحذية الرياضية تحقق نموا كبيرا"، مضيفا "نلاحظ أن هواة الجمع الشغوفين بهذه الفئة والذين يفهمون التصميم والقصة المرافقة لهذه القطع مستعدون للجري وراءها من أجل شرائها".

حذاء مايكل جوردان AFP

"تغيير إلى الأبد"

وتأمل دار المزادات في أن يحفز السعر القياسي الذي حققه زوجا الأحذية العائدين أساسا لكانييه ويست في إعطاء زخم للمزاد الحالي ينعكس في الأسعار المعروضة من المزايدين.

وأشارت سوذبيز إلى أن زوجي أحذية "نايكي إير جوردان 1 لم يغيرا الأحذية الرياضية إلى الأبد وحسب بل شكلا إحدى دعائم ثقافة الأحذية الرياضية".

زوجا الأحذية المطروحان للبيع حتى 12 أيار/مايو، وهما بالأحمر والأسود والأبيض ألوان فريق "شيكاغو بولز"، انتعلهما اللاعب الأسطوري في موسمه الأول "ومصدرهما شخص كان يعرف جوردان شخصيا، ما يجعل أصالتهما كاملة"، وفق بولان الذي أشار إلى وجود "بعض علامات الاهتراء على مستوى اصبع القدم وحول الكعب، ما يعطي فكرة عما كان يحصل خلال المباراة التي انتعلهما فيها" مايكل جوردان.