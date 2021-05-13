زوجا أحذية لمايكل جوردان يباعان بـ126 ألف يورو

بيع زوجا أحذية رياضية من نوع "نايكي إير جوردان" انتعلهما لاعب كرة السلة الشهير مايكل جوردان خلال موسمه الأول في الدوري الأميركي للمحترفين (ان بي ايه)، في مقابل 152500 دولار (126398 يورو) الأربعاء، في إطار مزاد خصصته دار "سوذبيز" لأحذية المشاهير الرياضية.

وبعدما كان الاهتمام بها يقتصر على فئات صغيرة قبل عقد من الزمن، باتت الأحذية الرياضية إحدى الأسواق الأكثر دينامية في عالم المزادات إذ تستقطب اهتمام الجمهور العريض وهواة الجمع الأثرياء على السواء.

وقد نظمت دار "سوذبيز" مزادها الإلكتروني "غيمرز أونلي" (للاعبين فقط)، وهو أول مزاداتها العالمية على الأحذية الرياضية ويقام حصرا عبر الإنترنت. وشمل 13 زوجا من الأحذية الرياضية انتعلها بعض من أشهر أسماء الـ"ان بي ايه" بينهم سكوتي بيبن وشاكيل أونيل.

عُرضت هذه القطع سابقا في جنيف إلى جانب مجوهرات وساعات وحقائب يد استثنائية، خلال أسبوع مزادات نظمتها "سوذبيز" بعنوان "أسبوع الفخامة" في المدينة السويسرية.

وقالت "سوذبيز" إن أحذية "نايكي اير جوردان 1 لم تغير شكل الأحذية الرياضية إلى الأبد وحسب بل شكلت إحدى دعائم ثقافة الأحذية الرياضية".

وزوجا الأحذية الرياضية اللذان بيعا الأربعاء، وهما بالأحمر والأسود والأبيض ألوان فريق "شيكاغو بولز"، انتعلهما مايكل جوردان في موسمه الأول في "ان بي ايه" (1984-1985).

و تُوج مايكل جوردان البالغ حاليا 58 عاما، ست مرات بطلا للـ"ان بي ايه"، وهو يُصنف على نطاق واسع بأنه أعظم لاعب كرة سلة في تاريخ اللعبة.

وأشار المدير العالمي لوحدة "سوذبيز غلوبال لاكجري" جوش بولان إلى وجود "بعض علامات الاهتراء على مستوى اصبع القدم وحول الكعب، ما يعطي فكرة عما كان يحصل خلال المباريات التي انتعلهما فيها" مايكل جوردان.

ولفت بولان إلى أن مصدر زوجي الأحذية "شخص كان يعرف جوردان شخصيا، ما يجعل أصالتهما كاملة"، وثاني أغلى زوجي أحذية رياضية في المزاد كانتا من نوع "أندر أرمور" يحملان توقيع ستيفن كوري الذي انتعلهما في موسم 2015-2016 حين اختير لاعب "غولدن ستايت ووريرز" أفضل لاعب في الـ"ان بي ايه" للمرة الثانية على التوالي.

وبيع زوجا الأحذية، وهما باللون الأصفر والأزرق انتعلهما كوري خلال أربع مباريات، في مقابل 20800 دولار (17239 يورو).

كذلك بيع زوجا أحذية رياضية من نوع "أديداس سوبرستارز" انتعلهما كريم عبد الجبار خلال موسم 1979-1980 مع "لوس أنجليس ليكرز" عند فوزه بلقبي الـ"ان بي ايه" و"أفضل لاعب" (للمرة السادسة)، في مقابل 18030 دولاراً (14944 يورو).

وتشير دار "سوذبيز" إلى أن سوق الأحذية الرياضية استقطبت جمهورا جديدا أصغر سنا إلى عالم المزادات. وهي تفاخر برقم قياسي جديد في سجلها حققه الشهر الفائت مزاد على زوجي أحذية رياضية من نوع "نايكي اير ييزي 1" انتعلهما مغني الراب كانييه ويست الذي ألهم تصميمهما.

وقد بيع زوجا الأحذية اللذان ظهر فيهما ويست خلال حفل توزيع جوائز "غرامي" سنة 2008، في مقابل 1,8 مليون دولار (1.5 مليون يورو). ويوازي هذا المبلغ ثلاثة ضعاف الرقم القياسي السابق المسجل لزوجي أحذية "نايكي اير جوردان 1" انتعلهما مايكل جوردان سنة 1985 وبيعتا في مقابل 615 ألف دولار (509 ألف يورو) خلال مزاد نظمته دار كريستيز أواسط آب/أغسطس 2020.

وطُرحت في مزاد "سوذبيز" الأربعاء أحذية انتعلها آخرون من أهم لاعبي كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين (ان بي ايه) هم تشارلز باركي وستيف ناش وكيفن غارنت وباتريك إوينغ ودومينيك ويلكينز وألن آيفرسن وموزس مالون وأيسيا توماس.