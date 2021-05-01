شاهد: حديقة حيوان بولندية تشهد "طفرة بالمواليد".. والسبب كورونا

شهدت حديقة للحيوانات في بولندا في الأشهر الأخيرة الماضية زيادة ملحوظة في أعداد الحيوانات. وقال المسؤولون عن حديقة حيوان "فروتسواف"، منذ مارس/أذار، ولد أكثر من 100 حيوان جديد من حوالي 30 فصيلة مختلفة.

وبحسب حراس الحديقة، الذين احتفلوا بـ"طفرة المواليد" التي تشهدها الحديقة، فإن حالة الإغلاق التي فرضت في البلاد للحد من استشراء فيروس كورونا وقلة الزوار، سمحت للحيوانات بأن تنعم بالقليل من الهدوء والسكينة مما أدى إلى تكاثرها بنسبة عالية.

وقال باول بوريكي، الحارس الذي يهتم بطيور البطريق في "فروتسواف" في حديث لمحطة "تي في إن 24" البولندية، "أعتقد أن جميع الحيوانات شعرت بانخفاض عدد الزوار، لأن الأجواء كانت أكثر هدوءًا في حديقة الحيوانات". ولفت بوريكي إلى أن طيور البطريق "لم تشك من قلة عدد الزوار".

هذا وأبلغ المسؤولون في حديقة حيوان "بوزنان" عن وضع مشابه.