بيل وميليندا غيتس يعلنان طلاقهما بعد 27 عاماً من الحياة الزوجية

أعلن الملياردير الأميركي المؤسِس المشارك لـ"مايكروسوفت" بيل غيتس وزوجته ميليندا غيتس الاثنين طلاقهما بعد زواج دام 27 عاماً، و20 عاماً من عملهما معاً ضمن مؤسستهما التي تعتبر من الأقوى في العالم.

وكتب الزوجان المقيمان في ولاية واشنطن في بيان مشترك نشراه عبر تويتر "بعد دراسة متأنية وكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرار إنهاء زواجنا". وأكد الزوجان أنهما سيواصلان "العمل معاً" في مؤسسة بيل وميليندا غيتس التي تكافح الفقر والمرض، لكنها اعتبرا أنهما "ما عادا قادرين على الاستمرار معاً كزوجين".

ولدى الزوجين ثلاثة أولاد.

وتمنى بيل غيتس (65 عاماً) وزوجته (56 عاماً) على الجمهور إعطاء عائلتهما "المساحة والخصوصية" اللازمتين للتمكن من "البدء في التكيف مع هذه الحياة الجديدة".

ولم يشر الزوجان إلى الأسباب التي دفعتهما إلى الانفصال. ويُعتبر بيل غيتس، وفقاً لأحدث تصنيف لمجلة "فوربس"، رابع أغنى رجل في العالم، بثروة تقدر بـ 124 مليار دولار. وهو يأتي وراء مواطنَين أميركيَين آخرَين هما جيف بيزوس وإيلون ماسك والفرنسي برنار أرنو، ويتقدم على مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ.

وجمع غيتس ثروته بفضل "مايكروسوفت" لكنه استقال من رئاستها عام 2014 ويكرس نفسه اليوم بشكل أساسي للعمل الخيري. وتعتَبَر المؤسسة التي أنشأها مع زوجته أكبر مؤسسة خاصة في العالم، وقد أنفقت نحو 53 مليار دولار في 20 عاماً ويعمل فيها نحو 1600 شخص، وفقاً لموقعها الرسمي على الإنترنت.