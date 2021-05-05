صحفي فرنسي مخطوف لدى جماعة إسلامية يناشد السلطات الفرنسية لمساعدته

ظهر الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا، والذي يعمل بعدة وسائل إعلامية، في مقطع فيديو مجهول المصدر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء يقول فيه إنه مخطوف منذ مطلع نيسان/أبريل من قبل جهاديين تابعين لتنظيم القاعدة في مالي.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية في باريس لوكالة فرانس برس "اختفاء" أوليفييه دوبوا الذي تعاون مع وسائل إعلام مثل قناة فرانس 24 وصحيفة ليبراسيون.

وقال دوبوا في مقطع الفيديو القصير والذي تراوحت مدته حوالي عشرين ثانية، إنه خُطف في 8 نيسان/أبريل في منطقة غاو من قبل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التحالف الجهادي الرئيسي في منطقة الساحل. وناشد عائلته وأصدقائه والسلطات الفرنسية أن " يبذلوا كل ما في وسعهم للإفراج عني".