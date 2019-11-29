تشجيع السياحة وتعزيز الاقتصاد.. أهم ما جاء في اتفاقيات السعودية والإمارات

وقعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يوم الخميس أربع مذكرات تفاهم في مجال الصحة والثقافة والفضاء والأمن الغذائي كما استعرضت 7 مبادرات استراتيجية هدفها تشجيع السياحة وتعزيز الاقتصاد.

وضم الاتفاق سبع مبادرات للتعاون بين الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني ووزارة الإمارات العربية، تم نقاشها خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وتم الاتفاق على إصدار تأشيرات مشتركة لزيارة البلدين في محاولة لتعزيز السياحة. وسيسمح اتفاق آخر بتسريع حركة المرور في موانئ البلدين.

أما على المستوى الاقتصادي، فقد وافق المجلس على إصدار عملة رقمية تجريبية موجهة فقط للبنوك، بهدف فهم أفضل للآثار المترتبة على التكنولوجيا وسلسة الكتل "بلوكشين" لتسهيل عمليات الدفع عبر الحدود.

كما سيقوم البلدان بتطوير مصفاة تكرير جديدة ستعمل بطاقة 1.2 مليون برميل يومياً ، ومتكاملة مع مجمع بتروكيماويات حديث بتكلفة أولية تبلغ 70 مليار دولار في ولاية ماهاراشترا غرب الهند ، وذلك لتأمين توريد ما لا يقل عن 600 ألف برميل يوميا من النفط الخام السعودي.

مبادرة أخرى تناولت تعزيز الأمن السيبراني (الرقمي) ودعم توفير فضاء إلكتروني موثوق به لكلا البلدين من أجل إيجاد طرق لمنع الهجمات السيبرانية على البلدين.

كما تم توقيع استراتيجية مشتركة منفصلة للأمن الغذائي، تهدف إلى مواجهة التحديات الغذائية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولكن في أنحاء المنطقة.

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