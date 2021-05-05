فيديو للدمار الذي خلّفته الغارة الجوية على اللاذقية في سوريا فجر اليوم

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن إسرائيل أطلقت صواريخ باتجاه شمال غرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين.

ويعد هذا هو أول هجوم إسرائيلي على سوريا منذ سقوط صاروخ أطلقته دمشق في عمق إسرائيل قبل أسبوعين. وقال التلفزيون الرسمي إن الصواريخ أصابت مواقع في بلدتي الحفة ومصياف بشمال غرب البلاد، مضيفاً ذكر أن وحدات الدفاع الجوي السورية ردت على الهجمات الصاروخية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ونقلت وسائل إعلام رسمية في وقت لاحق عن مسؤول عسكري لم تذكر اسمه قوله إن "مصنعاً للبلاستيك" ونقاطاً أخرى تعرضت للقصف في المنطقة الساحلية بسوريا. وأضاف المسؤول العسكري أن وحدات الدفاع الجوي السورية أسقطت بعض الصواريخ الإسرائيلية قبل أن تصل إلى أهدافها.

وشنت إسرائيل مئات الضربات ضد أهداف عسكرية مرتبطة بإيران في سوريا خلال السنوات الماضية، لكنها نادرا ما تعترف أو تناقش مثل هذه العمليات. وتنظر إسرائيل إلى التمركز الإيراني على حدودها الشمالية باعتباره خطاً أحمر، وقصفت مراراً منشآت مرتبطة بإيران وقوافل أسلحة متجهة إلى جماعة حزب الله اللبنانية.