استئناف مرتقب للمحادثات التجارية المعلّقة منذ مدة طويلة بين الاتحاد الأوروبي والهند

أكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيتفق مع الهند على استئناف المحادثات التجارية المتوقفة منذ مدة طويلة خلال قمة للقادة مرتقبة السبت، في وقت يدفع التوتر مع الصين بالطرفين إلى تعزيز تعاونهما.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي الخميس: "بعد نحو ثماني سنوات على تعليق محادثات التجارية الحرة، سنتفق على استئنافها"، مضيفا أن ذلك "سيفسح المجال للتوصل إلى اتفاق محتمل للتجارة الحرة بيننا".

ويزداد الزخم لتوطيد العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وأكبر ديمقراطية في العالم في وجه تنامي نفوذ بكين.

وتوقفت المحادثات التجارية بين الطرفين عام 2013 بعدما اصطدمت بخلافات تتعلق بخفض الرسوم الجمركية وقدرة العمال الهنود على الوصول إلى أوروبا.

وأفاد المسؤول الأوروبي أن بروكسل تأمل التوصل إلى "اتفاق طموح وشامل ومفيد للطرفين" مع الهند، لكن لم يتضح بعد إن كانت نيودلهي ستخفف نهجها الحمائي التقليدي.

وقال "نعتقد أن هذه إحدى مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والهند حيث المكاسب السياسية، كما الاقتصادية والاستراتيجية، هي الأكبر".

ويأتي تحرّك التكتل لاستئناف المفاوضات في وقت تسعى بريطانيا أيضا إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع الهند.

وأكدت الحكومة البريطانية الثلاثاء أنها ستطلق محادثات تجارية رسمية مع الهند أواخر العام الجاري بعدما اتفاق الطرفان على حزمة أساسية لتعزيز التجارة الاستثمار بينهما.