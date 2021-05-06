شاهد: افتتاح أول مكتبة خاصة لـ"مجتمع الميم" في السويد

افتُتحت أمس الأربعاء أول مكتبة لبيع الكتب الخاصة بأفراد ما يُعرف بمجتمع الميم أو المثليين والمزدوجين الجنسيين والعابرين جنسيا في مدينة مالمو السويدية.

وأمكن إنشاء المشروع وإكماله بفضل الأموال التي جمعتها منظمة "Page 28" غير الحكومية والمعنية بحقوق الأقليات.

وطبقاً لوصف القائمين عليها، تكرس المكتبة جهودها لتوفير "مساحة تنفس لجميع أفراد مجتمع الميم الذين يحبون الثقافة ولكنهم سئموا من المغايرة الجنسية".

وستعرض المكتبة مجموعة واسعة من كتب الأدب المثلي الجنسي التي كتبها أشخاص ممن لا يلتزمون بما يسمى بقاعدة المغايرة الجنسية.

كما ستُعرض كتب تحكي عن تجارب ومعاناة وتاريخ وحاضر مثليين ومزدوجين وعابرين جنسيين.

ويقول لو ماتي، وهو عضو بمنظمة "Page 28" ساهم في إنشاء المكتبة: "لقد استثمرنا في كل شيء يمكننا الوصول إليه. على سبيل المثال، وجدنا كتاباً بعنوان مشاكل ومسببات المثلية الجنسية يعود إلى عام 1952".

ويضيف: "هو ليس كتاباً يحابي المثليين بالضرورة ولكنه وثيقة تاريخية مهمة جداً لحركة مجتمع الميم ولفهم كيف نظر إلينا الآخرون".