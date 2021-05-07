شاهد: ياقوتٌ كشميري نادر وتاجٌ تاريخي يتصدران مزادات المجوهرات في جنيف

في مزادٍ علني سيتمٌ بيع تاج ملكي وأكبر حجر ياقوت كشمير واللذين يعدّان أثمن وأنفس المجوهرات التي ستباع خلال شهر أيار/مايو الجاري في مدينة جنيف السويسرية، حيث ستباع أيضاً المجوهرات الفاخرة التي ارتدتها ابنة الأمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بالتبني وكنوز تاريخية أخرى، جميعها ستعرض في دور المزادات لسوذبيز وكريستي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

حجر ياقوت كشمير الذي يبلغ وزنه 55.19 قيراطًا، كان من ضمن المجوهرات التي كانت تملكها السيدة مورين كونستانس غينيس المتحدرة من عائلة أنجلو إيرلندية أرستقراطية، وقد توفيت في العام 1998.

والياقوت الكشميري الذي يزيد وزنه عن 30 قيراطًا يعدّ نادراً جداً، ويُباع مع حجر ياقوت على شكل وسادة بوزن 25.97 قيراطًا ويقدر أن يجلب الحجرين 2-3 مليون دولار أمريكي (1.6 ـ 2.4 مليون يورو).

تم اكتشاف الياقوت الكشميري في أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر، وهو من أجود أنواع الأحجار الكريمة، يقول رئيس مبيعات المجوهرات الرائعة في دار سوذبيز في جنيف، بينوا ريبلين: "الياقوت الكشميري من أندر الأحجار الكريمة الملونة التي يعرفها الإنسان".

ويضيف الخبير في المجوهرات والكنوز الأثرية قائلاً: "اكتسب الياقوت الكشميري على مر السنين مكانة أسطورية بين الأحجار الكريمة".

ومن بين المجوهرات التاريخية المعروضة للبيع في جنيف التاج الذي تم الاحتفاظ به لأكثر من 150 عاما لدى عائلة سافوي الملكية الإيطالية، ويحتوي هذا التاج على 11 لؤلؤة طبيعية وماسة، ويعود تاريخ صناعته إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر ويقدر بنحو 1-1.5 مليون دولار (0.8 ـ 1.2 يورو).