الاتحاد الأوروبي يعتمد لوائح جديدة لتعزيز آلية الحماية المدنية للوقاية من الكوارث

اعتمد المجلس االأوروبي، اليوم لائحة جديدة لتعزيز آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي. ستسمح القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بالاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الكوارث الطبيعية والاستجابة بشكل أسرع عند وقوعها، بما في ذلك الحالات التي تؤثر على غالبية الدول الأعضاء في ظرف واحد، مثل الأوبئة. كما يحدد النص، الذي اطلعت يورونيوز على نسخة منه، آليات تمويل قطاعات الحماية المدنية في سياق الإطار المالي الذي يغطي السنوات 2021-2027.

وفي هذا الصدد، قال إدواردو كابريتا، وزير الداخلية البرتغالي: "آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي هي رمز لتضامن الاتحاد الأوروبي داخل حدودنا وخارجها".

في عام 2020، تم تفعيل الآلية أكثر من مئة مرة وقدمت الدعم لـ 77 دولة حول العالم.

وأوضح المسؤول الذي ترأس بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن جائحة كوفيد-19 وضعت أداء مواجهة الكوارث على المحك وأظهرت حاجة إلى المضي قدمًا عبر تطوير آليات الدفاع المدني، من خلال مضاعفة الميزانية بثلاث مرات، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الآليات الجديدة، ستجعل دول التكتل أكثر استعدادًا للتنبؤ بالأزمات المستقبلية والاستجابة لها، مهما كانت طبيعتها.

في شهر مايو/ آيار من العام 2013، أطلق الإتحاد الأوروبي مشروع مركز الطوارئ الذي يهدف إلى التعامل السريع وبكفاءة كبيرة مع الكوارث داخل دول الإتحاد وخارجها، يقع المركز في بروكسل إلى جانب عدد من المؤسسات الأوروبية.

وتتجلى المهمة الأساسية في مراقبة تطورات الكوارث الطبيعية، لكي يتم التحذير من احتمالية حدوث فيضانات أو زلازل فضلا عن جمع قدر من المعلومات حول كوارث حدثت في الماضي وتحدث حاليا في مناطق متفرقة من أوروبا، حيث يتم تبادل المعلومات حولها بين الدول الأعضاء والمركز الأوروبي.

ويقول إدواردو كابريتا، وزير الداخلية البرتغالي: "ستسمح القواعد المقترحة، للمفوضية الأوروبية بمعالجة الثغرات في مجال النقل ومختلف النطاقات المرتبطة بالإطار اللوجستي، وفي حالات الطوارئ"، مضيفا "سيتم تمويل المشروع من ميزانية الاتحاد الأوروبي".

كما سيتم تحسين الوقاية والتأهب بموجب اللائحة المقترحة. ستقوم المفوضية، بالتعاون مع الدول الأعضاء ، بتحديد وتطوير أهداف الاتحاد الأوروبي الخاصة بالقدرة على مواجهة الكوارث في مجال الحماية المدنية.

يحدد النص ما مجموعه نحو مليون وربع المليون يورو من الأموال للفترة 2021-2027. ويشمل أيضًا مبلغًا يصل إلى أكثر من ملياري يورو لتنفيذ التدابير المتعلقة بالحماية المدنية لمعالجة تأثير أزمة كوفيد-19 المتضمنة في أداة التحفيز الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي. وتعتبر الميزانية هذه مرتفعة بنسبة زيادة تفوق ثلاثة أضعاف ميزانية 2014-2020.