نتنياهو يؤكد أن حماس "تخطت الخط الأحمر" ويتوعد بأن إسرائيل سترد "بقوة"

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة "تخطت الخط الأحمر" عبر إطلاق صواريخ مساء الإثنين على إسرائيل، متوعدا برد قوي.

وقال نتنياهو إن "التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة تخطت هذا المساء خطا أحمر واعتدت علينا بصواريخ في ضواحي القدس". وأضاف "إسرائيل سترد بقوة كبيرة. لن نتسامح مع استهداف أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا. من يعتدي علينا سيدفع ثمنا باهظا. أقول لكم أيها المواطنون الإسرائيليون إن الصراع الحالي قد يستمر لفترة معينة".

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن بعض الصواريخ اعترضتها منظومة القبة الحديدية لكن صواريخ آخرى سقطت في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس "نحمل حماس مسؤولية هذه الهجمات (...) حماس ستدفع ثمنا باهظا". وأضاف "بدأنا بضرب مواقع لحماس (...) وأكرر أننا بدأنا"، مؤكدا ان الجيش الإسرائيلي استهدف قياديا كبيرا في حماس في شمال قطاع غزة.

من جهتها، نددت الولايات المتحدة "بأكبر قدر من الحزم" باطلاق حركة حماس صواريخ على إسرائيل، معتبرة أنه "تصعيد غير مقبول" وداعية جميع الأطراف إلى "الهدوء" و"نزع فتيل التوترات". وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "نعترف بحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها وأراضيها".

كما ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الإثنين بإطلاق حركة حماس صواريخ على إسرائيل، داعيا إلى "احتواء فوري للتصعيد من جميع الأطراف".

وكتب الوزير على تويتر أن "المملكة المتحدة تدين إطلاق الصواريخ على القدس وعلى مناطق في إسرائيل. العنف الراهن في القدس وغزة يجب أن يتوقف. نحتاج إلى احتواء فوري للتصعيد من جميع الأطراف وإلى وقف استهداف المدنيين".