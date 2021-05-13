"خرائط".. إيطاليا تفرض غرامة بنحو مئة مليون يورو على غوغل

فرضت السلطات الإيطالية اليوم، الخميس، غرامة تبلغ قيمتها نحو 100 مليون يورو (120 مليون دولار) على العملاق الأميركي، غوغل، لأسباب تتعلق باحترام مبادئ المنافسة واستغلال النفوذ.

وقالت السلطات الإيطالية في بيان رسمي إن السبب في الغرامة كان رفض عملاق الإنترنت استقبال تطبيق على متجره (غوغل بلاي) يسمح للمستخدمين الذين يقودون سيارات كهربائية بالعثور على محطات لشحنها.

والتطبيق الذي اندلع حوله الخلاف القضائي يعرف باسم "جوس باس" (JuicePass) وهو تطبيق تنتجه شركة "إينيل إكس" ويقترح على المستحدمين أمكنة تقدم خدمة شحن السيارات الكهربائية.

ومتجر "غوغل بلاي" موجود على الهواتف العاملة بنظم أندرويد، وتقول وكالة أنسا الإيطالية إن نحو ثلاثة أرباع حاملي الهواتف الذكية الإيطاليين يعملون بنظام أندرويد.

وقالت السلطات القضائية الإيطالية إن غوغل يخالف قواعد التنافسية عبر رفضه دخول تطبيق "جوس باس" إلى متجره، ذلك أنه في نهاية المطاف، يحد من قدرة شركة "إينيل إكس" على المنافسة، بينما يترك المجال سانحاً أمام تطبيقه الخاص "غوغل مابس" (خرائط غوغل).

وتقدم خدمة خرائط غوغل خدمات مشابهة بتلك التي يقدمها تطبيق "جوس باس" كحجز أمكنة شحن المركبات الكهربائية وحتى الدفع لقاء شحنها، وتحديد مكانها.

وترى السلطات الإيطالية أن طريقة تعامل غوغل مع تطبيق "جوس باس" يهدد نموّ وازدهار قطاع السيارات الكهربائية بشكل عام، خصوصاً وأن هذا القطاع لا يزال في بداياته.