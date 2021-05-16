صورة "سيلفي" تغرق مركباً في إندونيسيا ومقتل سبعة أشخاص كانوا على متنه

قضى سبعة إندونيسيين على الأقل إثر غرق مركبهم في بحيرة من جزيرة جاوة.

وتقول السلطات إن سياحاً تجمعوا على متن القارب لالتقاط صورة سيلفي، وتسببت الحمولة الزائدة بغرق المركب.

ووقعت الحادثة السبت في منطقة بويولالي حين تجمّع الركاب العشرون فجأة في جهة واحدة من المركب لالتقاط صورة جماعية، بحسب قائد شرطة جاوة أحمد لطفي.

وقال لطفي للصحافيين، إن "الحادثة ناجمة عن الاكتظاظ" على متن المركب، مشيراً إلى أن "الركاب العشرين التقطوا صورة سيلفي على الجانب الأيمن، ما أدى إلى فقدانه توازنه وانقلابه".

وأشارت الشرطة إلى مقتل سبعة أشخاص في الحادثة وإغاثة 11 آخرين، فيما لا يزال اثنان في عداد المفقودين وأعمال البحث عنهم لا تزال جارية.

وستحقق السلطات لتحديد أي إهمال محتمل من جانب منظمي الرحلة البحرية. ولفت لطفي إلى أن فتى في الثالثة عشرة من العمر كان يقود المركب عند وقوع المأساة.

وتكثر حوادث السفن في إندونيسيا، الأرخبيل الكبير في جنوب شرق آسيا المؤلف من حوالى 17 ألف جزيرة، خصوصاً بسبب ضعف قواعد السلامة.

وفي نيسان/أبريل، تهافتت فرق الإغاثة لإنقاذ 17 صيادا إثر تصادم سفينتين في غرب جاوة. وعُثر على جثث ثلاثة صيادين فيما بقي 13 في عداد المفقودين عند وقف عمليات البحث.

وفي كانون الثاني/يناير الفائت، قضى عشرة أشخاص إثر غرق سفينة كانت تقل عشرين عاملا مهاجرا إلى ماليزيا المجاورة قبالة سواحل جزيرة سومطرة.