هذه هي وصية أسترالي بالغ من العمر 111 عامًا لإطالة العمُر

أدرج معمر أسترالي أكل أدمغة الدجاج ضمن أسرار عيشه لأكثر من 111 عامًا. واحتفل مربي الماشية المتقاعد ديكستر كروجر الإثنين، بمرور 124 يومًا على بلوغه سن 111 عامًا، أي أنه يعتبر أكبر من جاك لوكيت المخضرم الذي توفي عام 2002.

وقال كروجر في مقابلة مع تلفزيون أستراليا في دار رعاية المسنين في بلدة روما الريفية بولاية كوينزلاند شمال شرق أستراليا قبل أيام من هذا "الحدث الهام" في حياته إن "تناول طعام الدواجن أسبوعيًا" قد ساهم في إطالة عمره وأضاف "كما تعلمون أن الدجاج له رأس وبه يوجد الدماغ، إنها أشياء صغيرة لكنها لذيذة..ليس عليك سوى تناول قطعة صغيرة فقط".

وينسب ابن كروغر البالغ من العمر 74 عامًا، جريج، الفضل في حياة أبيه الطويلة إلى أسلوبه البسيط الذي اتبعه في المناطق النائية للبلاد.

وقالت ميلاني كالفيرت، مديرة دار المسنين، إن كروجر الذي يكتب سيرته الذاتية "ربما كان أحد أكثر المقيمين هنا صرامة"، وأضافت "ذاكرته رائعة بالنظر إلى رجل يبلغ من العمر 111 عامًا".

كما أكد جون تيلور، مؤسس كتاب أستراليا للأرقام القياسية، أن كروجر أصبح أكبر رجل أسترالي على الإطلاق. وكانت كريستينا كوك أكبر أسترالية مُعمّـرة، توفيت عام 2002 عن عمر 114 عامًا و 148 يومًا.