اليكم وصفة تيراميسو الدجاج اللذيذة. يقدمها لكم الطباخ الفرنسي الشهير تييري فوازين مع كريما الصويا... جربوها...
المكونات:
400 غ من صدر الدجاج المسلوق ثم المهروس،
وصفة تيراميسو الدجاج اللذيذة للطباخ الفرنسي الشهير تييري فوازين
400 غ من صدر الدجاج المسلوق ثم المهروس،
200 ملليتر من هلام مرقة الدجاج، والمؤلف:
مرقة الدجاج
ورقة جيلاتين
رشة ملح
50 ملليتر من الماء.
4 صفار بيض،
30 غ من كريما الصويا،
30 غ من قشطة الحليب،
رشة ملح (حسب الطلب)،
ورقة جيلاتين (هلام).
1 كركند مسلوق،
هلام مرقة الكركند المؤلفة من:
200 ملليتر من مرقة الكركند،
ورقتان من الجيلاتين،
3 نقاط من زيت الزيتون.
ورق الثوم المعمر المقطع قطعاً صغيرة،
بضعة أوراق أزهار،
كرفس مقطع.
يخفق صفار البيض جيداً، ويضاف اليه الماء والملح، مع الاستمرار بالخفق حتى يصبح الخليط متجانساً وناعماً.
يضاف إليه تباعاً ومع الاستمرار بالخفق وفق الترتيب التالي: ورقة الجيلاتين، صدر الدجاجة المهروس وكريما الصويا، وفي الأخير قشطة الحليب.
يسكب الخليط في كؤوس صغيرة، ويُغطّى بقطع الكركند المسلوق، ثم هلام مرقة الكركند. يرش فوق كل ذلك قطع الكرفس والثوم المعمر لإعطائه نكهة لذيذة ولمسة مقرمشة، أما ألوان أوراق الازهار فتعطيه شكلاً جميلاً.