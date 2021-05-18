شاهد: أخصائيو تخدير فرنسيون يتظاهرون مطالبين بالاعتراف بمهنتهم

تظاهر نحو مئة من مختصي التخدير وطلاب طب التخدير المؤهلين من الدولة الفرنسية أمام مستشفى جورج بومبيدو الأوروبي في باريس، للمطالبة بالاعتراف التشريعي والتنظيمي والمالي لمهنتهم. وشهدت مدينة مارسيليا في جنوب فرنسا مظاهرات مشابهة.