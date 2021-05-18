شاهد: شرطة تكساس تعثرُ على نمر بنغالي يتجوّل في شوارع هيوستن

عثر على نمر بنغالي هارب كان يتجول اليوم السبت في شوارع مدينة هيوستن بولاية تكساس متسبباً بالذعر للسكان، على ما أفادت الشرطة المحلية التي أكدت أنه بصحة جيدة.

واستعيد النمر البنغالي البالغ تسعة أشهر ويحمل اسم "إنديا" من زوجة صاحبه البالغ 26 عاماً الذي شوهد وهو يصطحبه في سيارته.

وكان النمر شوهد مساء الأحد الفائت يسير بهدوء عبر المروج في أحد أحياء غرب هيوستن. وصوره بعض أهالي الحي الذين دهشوا لرؤية نمر في حديقتهم.

وقال رون بورزا من شرطة هيوستن في مؤتمر صحافي مساء السبت إن زوجة المالك وافقت على إعادة الحيوان إلى الشرطة.

وأضاف أن "إنديا" الذي "يتمتع بصحة جيدة جدا" سيودَع مأوى للحيوانات بالقرب من دالاس. وذكّر بأن من غير القانوني امتلاك نمر في هيوستن، خلافاً للحال في بعض المقاطعات المحيطة بالمدينة.

وتابع قائلاً: إن "الناس ينبغي إلا يحتفظوا بحيوان كهذا في منازلهم"، موضحاً أن "وزنه وهو بعد في شهره التاسع يبلغ 80 كيلوغراماً، ويمكن تالياً أن يصل وزنه إلى 270 كيلوغراماً، ولديه مخالب ويمكن أن يحدث الكثير من الضرر".

ومن المعروف أن في تكساس عدداً كبيراً من النمور الأسيرة إذ يتيح قانون الولاية الاحتفاظ بها بشرط تسجيلها والتأكد من وضع الحيوان في الأسر.

وفي العام 2014، قدر الصندوق العالمي للحياة البرية عدد النمور التي تعيش في الأسر في الولايات المتحدة بخمسة آلاف، اي أكثر من عدد النمور البرية في العالم.