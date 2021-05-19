شاهد: الأقمار الصناعية ترصد القصف الإسرائيلي على الأبراج السكنية بغزة

تبيّن صورٌ جديدة التقطتها الأقمار الصناعية حجم الدمار الذي خلّفه القصف الجوية الإسرائيلي لأبراجٍ سكنية في قطاع غزة، وذلك بعد أسبوع ونيف على بدء العمليات القتالية بين إسرائيل وحركة حماس.

ويظهرُ في الصور الجديدة التي بثتها شركة "بلانيت لابس" يظهر ركام مبنى "الجلاء" وسط مدينة غزة الذي استهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية الأحد الماضي بسبعة صواريخ ما أدى إلى تدمير كامل طبقاته الـ12 والتي كانت تضمّ عديد من مقرات وسائل الإعلام العالمية والعيادات والمراكز الطبية والشقق السكنية.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية الأحد الماضي برج "الجوهرة" وسط مدينة غزة والمكوّن من 16 طابقاً تضمّ مكاتب صحفية وشركات إنتاج إعلامي وعيادات طبية ومكاتب لمؤسسات المجتمع المدني، بسبعة صواريخ ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وتظهرُ صور الأقمار الصناعية أيضاً ركام برج "الشروق" المكّون من 14 طابقاً، والذي يضم مكاتب إعلامية وشركات خاصة، ويقع في شارع عمر المختار الرئيس بمدينة غزة، هذا البرج الذين استهدفه الجيش الإسرائيلي الأربعاء الماضي بسلسلة غارات أسفرت عن تسويته بالأرض.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية الخميس الماضي برج "هنادي" المكوّن من 12 طابقاً والواقع في محيط منطقة الميناء غرب مدينة غزّة ما أدى إلى تدميره بالكامل.

هذا ويخوض الفلسطينيون وإسرائيل منذ مطلع أيار/مايو الجاري واحدة من أعنف المواجهات خلال السنوات الأخيرة، والتي بدأت مساء الثالث من الشهر الجاري مع اندلاع صدامات في حيّ الشيخ جرّاح القريب من البلدة القديمة في القدس الشرقية، على هامش تظاهرة دعم لعائلات فلسطينية مهددة بالطرد من منازلها.