شاهد: لحظة تدمير القصف الإسرائيلي لمبنى في رفح

أظهر مقطع فيديو اليوم الخميس لحظة تدمير القصف الإسرائيلي لمبنى في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وتستمر جهود إنقاذ المسعفين الذين يبحثون عن ناجين أو جثث لضحايا قتلوا جرّاء استهداف المبنى.

وواصلت إسرائيل الخميس قصف غزة لليوم الحادي عشر بينما استأنفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إطلاق الصواريخ مستهدفة بلدات في إسرائيل.

ونفذت إسرائيل أكثر من 12 ضربة جوية على غزة بعد منتصف الليل مستهدفة ما قالت إنه "وحدة لتخزين السلاح" في منزل مسؤول بحماس في مدينة غزة وكذلك "بنية تحتية عسكرية في مقار إقامة" قادة آخرين في حماس ومنها ما يقع في خان يونس.

ويقول مسؤولون بقطاع الصحة في غزة إنه منذ اندلاع القتال في العاشر من مايو أيار سقط 230 قتيلا، بينهم 65 طفلا و39 امرأة، وأصيب أكثر من 1700 في القصف الجوي.

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ 12 في إسرائيل وإن 336 يعالجون من إصابات تعرضوا لها في هجمات صاروخية أثارت الذعر وجعلت الناس يهرعون إلى المخابئ.