لودريان يحذر من "احتمال حدوث فصل عنصري" في إسرائيل

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأحد من "احتمال حصول فصل عنصري" في إسرائيل في حال عدم التوصل إلى حل الدولتين بين الدولة العبرية والفلسطينيين.

وقال خلال مقابلة صحافية "في مدن إسرائيلية تواجه سكان من الطرفين" في إشارة إلى صدامات في الأيام الأخيرة بين إسرائيليين وفلسطينيين.

وأضاف كبير الدبلوماسيين الفرنسيين "هي المرة الأولى التي يحصل ذلك ما يظهر أنه في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوفر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة".

وشهدت مدن مختلطة في إسرائيل يسكنها يهود وفلسطينيون أعمال عنف ومواجهات كما حصل في اللد فيما كانت إسرائيل في مواجهة مع حركة حماس في قطاع غزة.

ويحترم الجيش الإسرائيلي وحركة حماس التي تسيطرعلى قطاع غزة منذ الجمعة وقفاً لإطلاق النار بعد عدة أيام شهدت غارات إسرائيلية وإطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي إسرائيل.

وتسبب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بمقتل 248 شخصاً، بينهم 66 طفلاً ومقاتلون بحسب وزارة الصحة في غزة.

أما على الجانب الإسرائيلي فأكدت خدمة الطوارئ مقتل 12 شخصاً، بينهم طفل وشابة عربية-إسرائيلية وجندي إسرائيلي وشخص هندي وتايلانديان، فيما أصيب نحو 357 بجروح مختلفة.

وشدد لودريان على أن تصاعد العنف هذا "يظهر الضرورة الملحة لإيجاد مسار سياسي. يجب اعتماد سياسة الخطوة خطوة" مرحبا بتجديد الرئيس الأميركي جو بايدن "التزامه ضرورة قيام دولتين وهي فرضية كانت قد بدأت تزول".

وتابع "ينبغي الآن السعي إلى إرساء الثقة" بين طرفي النزاع.