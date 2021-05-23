المئات يتظاهرون في مونتريال تضامناً مع الفلسطينيين

تظاهر المئات في مونتريال عصر السبت تضامناً مع الفلسطينيين بعد يومين من بدء سريان اتّفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل المسلّحة في قطاع غزّة أنهى قصفاً متبادلاً استمرّ 11 يوماً.

ورفع المتظاهرون وغالبيتهم من الشباب أعلاماً فلسطينية ولافتات كتب عليها "فلسطين حرّة" وساروا في شارع سانت كاثرين، الشريان التجاري الرئيسي في المدينة، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وبدأت التظاهرة قرابة الساعة الأولى بعد الظهر (17:00 ت غ)، بعد أن كان قسم من المشاركين فيها قد تظاهر أمام القنصلية الإسرائيلية في المدينة، بحسب وسائل إعلام.

وقرابة الساعة الثالثة بعد الظهر أعلنت الشرطة التظاهرة "غير قانونية" بعد أن "أطلقت مجموعة صغيرة من المتظاهرين مقذوفات ومفرقعات وألعاباً نارية ورشقت عناصر الشرطة ببعض المقذوفات"، وفقاً للشرطة.

ومساء السبت أعلنت الشرطة أنها اعتقلت متظاهراً للاشتباه بأنّه أطلق مقذوفاً باتّجاه عناصرها.

وقرابة الساعة السابعة مساء انفضّت التظاهرة التي جرت بصورة عامة بهدوء.

وقالت لفرانس برس إحدى المتظاهرات وهي طالبة تدعى يسرى قودية وتبلغ من العمر 25 عاماً "نحن هنا للتضامن مع فلسطين".

بدورها قالت نور أولماج (20 عاماً) إنّها تتظاهر تضامناً مع الأطفال في قطاع غزة، في حين قال كريم موسوس (20 عاماً) إنّه يتظاهر للتنديد "بالأفعال الإسرائيلية المنافية للإنسانية".

وتسبّب القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة بمقتل 248 شخصاً، بينهم 66 طفلاً ومقاتلون، وفق السلطات في القطاع، بينما قتل 12 شخصا بينهم طفلان وجندي في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.

وتظاهر الآلاف في فرنسا السبت تضامناً مع الفلسطينيين في حين يتوقّع تنظيم تظاهرات مماثلة في ألمانيا خلال نهاية الأسبوع.