"علم إسرائيل".. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يلغي زيارة إلى فيينا

ألغى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زيارة كانت مقررة للقاء نظيره النمساوي في فيينا، وجاء ذلك بعد أن رفعت المستشارية النمساوية ووزارة الخارجية العلم الإسرائيلي كإشارة للتضامن مع إسرائيل في نزاعها مع جماعة حماس المسلحة.

ذكرت صحيفة "دي برس" النمساوية اليومية السبت أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان من المقرر أن يجتمع مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ صباح السبت لكنه ألغى الرحلة بسبب قرار القادة النمساويين رفع العلم الإسرائيلي يوم الجمعة وأشارت وكالة الأنباء النمساوية إلى أن المتحدثة باسم شالنبرغ، كلوديا تورتشر، أكدت النبأ وقالت: "نأسف لهذا".

غرد نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة أن النمسا "كانت حتى الآن مضيفا رائعا للمفاوضات" ولكن كان من "الصادم والمؤلم رؤية علم نظام الإسرائيلي، الذي قتل بوحشية عشرات المدنيين الأبرياء بما في ذلك العديد من الأطفال في أيام قليلة فقط، عبر المكاتب الحكومية في فيينا ".

واستضافت فيينا مفاوضات في الأسابيع الأخيرة بهدف إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 بهدف تهدئة المخاوف بشأن طموحات إيران النووية، ولا تزال فرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين أطرافا في هذا الاتفاق.