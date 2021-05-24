شاهد: مستوطنون يدخلون باحة المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

دخل عشرات المستوطنون صباح الأحد مجمع المسجد الأقصى، أحد أقدس المواقع الإسلامية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية. وأثارت عملية "اقتحام" المستوطنون اليهود الموقع المقدس غضب الفلسطينيين والمسلمين، خاصة وأن التوترات الأخيرة التي شهدتها القدس جاءت عقب اقتحام الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى في نهاية شهر رمضان.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان إن 127 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد وذلك خلال الفترة الصباحية.

وبحسب شهود عيان، قام المستوطنون الذين دخلوا باحة المسجد بما وصفوه بـ "جولات استفزازية" في ساحات الحرم القدسي وأدوا صلاة تلمودية قبالة مسجد قبة الصخرة قبل أن يغادروا.

وسمحت الشرطة الإسرائيلية الأحد بدخول المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى بعد وقفها في 4 مايو/ أيار الجاري، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.