عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مصر

بلينكن في القاهرة بعد إسرائيل والضفة الغربية

بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في القصر الرئاسي بمصر الجديدة ، الأربعاء 26 مايو 2021. ، في القاهرة ، مصر.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في القصر الرئاسي بمصر الجديدة ، الأربعاء 26 مايو 2021. ، في القاهرة ، مصر.   -   حقوق النشر  أ ب
حجم النص Aa Aa

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صباح الأربعاء إلى القاهرة بعد أن تعهد الثلاثاء بإعادة الاتصالات مع الفلسطينيين والدفاع عن إسرائيل في بداية جولة في الشرق الأوسط زار خلالها القدس ورام الله.

وتوجه بلينكن فور وصوله إلى قصر الرئاسة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل اجتماعات مقررة مع وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وتأتي زيارة بلينكن للقاهرة الوسيط التقليدي بين الفلسطينيين وإسرائيل، بعد بضعة أيام من سريان وقف اطلاق النار، الذي تم التوصل اليه بوساطة مصرية، بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، منهيا 11 يوما من القصف المتبادل الذي أوقع اكثر من 200 قتيل غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن فور نهاية زيارته إلى مصر إلى الأردن للاجتماع مع العاهل الأردني ومسؤولين آخرين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد تعهد "بحشد الدعم الدولي" لإعادة بناء الدمار في غزة المنكوبة بشدة، متعهدا بالتأكد من عدم وصول أي من المساعدات المخصصة للقطاع إلى حركة حماس.

viber

ووصف بلينكين مصر والأردن بأنهما لاعبان أساسيان في محاولة إحلال الهدوء في المنطقة. وكلا البلدين من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة حيث تجمعهم اتفاقيات سلام مع إسرائيل ويعملون في كثير من الأحيان كوسطاء بين إسرائيل والفلسطينيين.