بلينكن في القاهرة بعد إسرائيل والضفة الغربية

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صباح الأربعاء إلى القاهرة بعد أن تعهد الثلاثاء بإعادة الاتصالات مع الفلسطينيين والدفاع عن إسرائيل في بداية جولة في الشرق الأوسط زار خلالها القدس ورام الله.

وتوجه بلينكن فور وصوله إلى قصر الرئاسة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل اجتماعات مقررة مع وزير الخارجية سامح شكري ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وتأتي زيارة بلينكن للقاهرة الوسيط التقليدي بين الفلسطينيين وإسرائيل، بعد بضعة أيام من سريان وقف اطلاق النار، الذي تم التوصل اليه بوساطة مصرية، بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، منهيا 11 يوما من القصف المتبادل الذي أوقع اكثر من 200 قتيل غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يتوجه بلينكن فور نهاية زيارته إلى مصر إلى الأردن للاجتماع مع العاهل الأردني ومسؤولين آخرين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد تعهد "بحشد الدعم الدولي" لإعادة بناء الدمار في غزة المنكوبة بشدة، متعهدا بالتأكد من عدم وصول أي من المساعدات المخصصة للقطاع إلى حركة حماس.

ووصف بلينكين مصر والأردن بأنهما لاعبان أساسيان في محاولة إحلال الهدوء في المنطقة. وكلا البلدين من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة حيث تجمعهم اتفاقيات سلام مع إسرائيل ويعملون في كثير من الأحيان كوسطاء بين إسرائيل والفلسطينيين.