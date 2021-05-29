شاهد: اندلاع حريق في عبارة بإندونيسيا وركّابها جميعهم يقفزون إلى البحر

أعلن مسؤولون إندونيسيون أن النيران اندلعت في عبارة شرقي البلاد صباح اليوم السبت، وكانت تحمل على متنها ما يقرب من 200 شخص تمكنوا جميعهم من النجاة بعد أن قفزوا في الماء، ولم يسجّل حدوث إصابات بينهم.

وكانت العبارة "كي إم كيري إندا" أبحرت عند الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، من ميناء تيرنات، عاصمة مقاطعة شمال مالوكو متجهة إلى ميناء "سينانا" في جزيرة "ليمافاتولا" النائية، وبعد 15 دقيقة من مغادرتها، شبّت النيران فيها، حسب ما أوضح متدث باسم المديرية العامة للنقل البحري في إندونيسيا.

وأظهر مقطع مصوّر بهاتف ذكي، نشرته الوكالة الوطنية للإنقاذ، أظهر الركّاب وأفراد طاقم العبارة وهم يقفزون في المياه، بينما النيران تلتهم العبارة مخلفة سحابة داكنة من الدخان الأسود.

وأكدت المديرية العامة للنقل البحري أن جميع ركّاب العبارة البالغ عددهم 181 راكباً، من بينهم 22 طفلا و14 من أفراد الطاقم، تم إنقاذهم ونقلهم إلى جزيرة قريبة، فيما تواصل السلطات التحقيق في سبب الحادث، علماً أن ناجين أخبروا السلطات أن الحريق شبّ أولاً في غرفة المحركات.

ويجدر بالذكر أن ثمة الكثير من العبّارات تعمل على ربط أوصال إندونيسيا التي تعدّ أكبر دولة أرخبيل في العالم وتضمّ أكثر من 17 ألف جزيرة.