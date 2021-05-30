ضريرٌ وإمرأة ينتزعان لقباً بعد الوصول إلى قمّة إيفرست

تزامناً مع تسلّق أول ضرير آسيوي جبل إيفرست، سجّلت شابّة من هونغ كونغ رقما قياسيا جديداً كأسرع امرأة في العالم تصل إلى أعلى قمة في العالم والتي يبلغ ارتفاعها 8849 متراً.

"بغض النظر عما إذا كنت معاقا أو طبيعيا، سواء كنت قد فقدت بصرك أو يديك أو ساقيك، لا يهم ما دمت تملك تفكيرا سليما يمكنك دائما إكمال شيء لا يمكن للآخرين القيام به"، هذا ما صرّح به الصيني تشانغ هونغ البالغ من العمر 46 عاما حين وصل إلى قمّة إيفرست بعد عملية تسلّق شاقة بدأها في الرابع والعشرين من شهر أيار/مايو الجاري في الجانب النيبالي من الجبل.

ولد تشانغ في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين وفقد بصره وهو في سن 21 عاما بسبب الجلوكوما، ويعد الضرير الثالث في العالم الذي يتسلق جبل إيفرست.

أسرع امرأة تتسلق قمة إيفرست

أما المدرّسة السابقة في هونغ كونغ تسانغ يين-هانغ (44 عاماً) والتي أكدت على أنها لطالما آمنت بالطموحات الكبيرة، فقد تسلّقت تسانغ جبل إيفرست في وقت قياسي بلغ 25 ساعة و50 دقيقة في 23 أيار/مايو الجاري، كما قال المسؤول غيانيندرا شريسثا الخميس.

وقالت تسانغ يين-هانغ اليوم الأحد لوكالة فرانس برس "أنا مسترخية وسعيدة لأنني حققت هذا الهدف الذي حددته قبل نحو أربع سنوات".

وأضافت "لقد شاركت دائما تلاميذي وأصدقائي فكرة أنه إذا كنتم تهدفون عاليا يمكنكم تحقيق نتائج عالية".

وقال مرشدها بيمبا شيربا إن تسانغ حاولت الوصول إلى القمة في وقت سابق من أيار/مايو لكن سوء الأحوال الجوية عرقلت رحلتها عندما كانت على ارتفاع 8755 مترا. وكان عليها أن تعود إلى مخيّم القاعدة وتسلق الجبل مجددا لتحاول تحقيق الرقم القياسي.

الرياضة مصدر فرح

ولدت تسانغ في الصين وانتقلت عائلتها إلى هونغ كونغ عندما كانت في العاشرة من العمر. وعندما كانت طفلة، قالت تسانغ إنهم كانوا يعيشون "بلا موارد" وأن الرياضة التي كانت تشارك فيها مجانا في مدرستها، أصبحت مصدر فرحها.

وروت "عندما كنت صغيرة، كنت أجري على الجبال وألعب كرة السلة وأمارس رياضات أخرى".

بدأت تتدرب كمتسلقة جبال منذ 11 عاما وتسلقت قمة إيفرست عام 2017 وأصبحت أول امرأة من هونغ كونغ تصل إلى القمة.

أرقام قياسية

عام 2018، سجلت المتسلقة النيبالية فونجو جانغمو لاما أسرع صعود نسائي لإيفرست خلال 39 ساعة و6 دقائق.

وجاء إنجاز تسانغ بعدما أصدرت نيبال عددا قياسيا بلغ 408 تصاريح لتسلق جبل إيفرست لموسم التسلق الحالي بعد إلغاء موسم العام الماضي بسبب الوباء.

ومن بين الأرقام القياسية الأخرى التي سجّلت هذا الموسم، أكبر عدد من عمليات التسلق إلى قمة إيفرست للمتسلق النيبالي كامي ريتا شيربا الذي حطم الرقم القياسي الذي سجّله في السابق، بصعوده الخامس والعشرين.

كذلك، أصبح آرثر موير (75 عاما) أكبر أميركي يتسلق أعلى قمة في العالم بعدما حطم الرقم القياسي المسجل باسم بيل بيرك عام 2009 عن عمر 67 عاما.