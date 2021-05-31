سبعة قتلى من بينهم "طرزان".. في حادث سقوط طائرة صغيرة في بحيرة تينيسي الأميركية

تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن جثث سبعة أشخاص قتلوا في حادث تحطم طائرة صغيرة في بحيرة تينيسي، بعد وقت قصير من إقلاعها عند حوالي الساعة 11 من صباح يوم السبت.

وقال النقيب جون إنجل، قائد الإنقاذ في مقاطعة روثرفورد (مقاطعة في تينيسي) في بيان، الأحد، إن الجهود مستمرة وعمليات البحث جارية للعثور على الجثامين والحطام في البحيرة.

وذكر مسؤولو المقاطعة، أن جميع الضحايا هم من سكان برينتوود بولاية تينيسي الأميركية.

وبحسب السلطات في ولاية تينيسي، من بين الضحايا الممثل جو لارا، الذي قام بأداء شخصية "طرزان" في المسلسل الشهير Tarzan: The Epic Adventures في تسعينيات القرن الماضي وزوجته جوين شامبلين لارا.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية، إن طائرة سيسنا C501 كانت متجهة من مطار مقاطعة سميرنا روثرفورد إلى مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا عندما تحطمت صباح السبت. وأكدت السلطات عدم وجود ناجين في الحـادث.