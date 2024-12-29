Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

كوريا الجنوبية تودع العام بكارثة جوية: مقتل 179 راكبا في اشتعال طائرة بعد انزلاقها عن المدرج

رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق قبالة مدرج مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد، 29 ديسمبر 2024 حقوق النشر  Maeng Dae-hwan/AP
رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق قبالة مدرج مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد، 29 ديسمبر 2024 حقوق النشر  Maeng Dae-hwan/AP
حقوق النشر Maeng Dae-hwan/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناه Copy to clipboard تم النسخ

قُتل 179 شخصًا في حادث تحطم طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" في كوريا الجنوبية، بعد انزلاقها عن المدرج أثناء الهبوط في مطار موان صباح الأحد. الطائرة كانت تقل 181 شخصًا، بينهم طاقم الطائرة. من بين الضحايا، 85 امرأة و84 رجلًا، بالإضافة إلى 10 أشخاص لم يتم تحديد جنسهم، بينما نجا اثنان من أفراد الطاقم.

وأوضحت السلطات أن الحريق اندلع بعد أن اصطدمت الطائرة بحاجز خرساني، مشيرة إلى أن عجلات الهبوط الأمامية للطائرة لم تُفتح، مما تسبب في فقدان السيطرة عليها. وقالت وزارة النقل إن الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737-800" وعمرها 15 عامًا، كانت عائدة من بانكوك عندما وقع الحادث في الساعة 9:03 صباحًا بالتوقيت المحلي.

رجال الإطفاء وأفراد فريق الإنقاذ يعملون في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد، 29 ديسمبر 2024 AP
رجال الإطفاء وأفراد فريق الإنقاذ يعملون في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد، 29 ديسمبر 2024 AP
Related

عمليات إنقاذ مكثفة

سارعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث وتمكنت من إنقاذ شخصين من أفراد الطاقم، اللذين وُصفا بأنهما في حالة وعي. ورغم الجهود المكثفة التي شملت نشر 32 سيارة إطفاء وعدة مروحيات، تسبب الحريق في تدمير الطائرة بالكامل، ولم يتبق منها سوى ذيلها، وفقًا لرئيس محطة إطفاء موان.

رجال الإطفاء وأفراد فريق الإنقاذ يعملون في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد، 29 ديسمبر 2024 Cho Nam-soo/Yonhap
رجال الإطفاء وأفراد فريق الإنقاذ يعملون في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد، 29 ديسمبر 2024 Cho Nam-soo/Yonhap

وأفادت مصادر رسمية بأن الحادث أسفر عن مقتل 96 شخصًا على الفور، بينما ارتفع العدد لاحقًا إلى 167 بعد انتشال مزيد من الجثث. وأشارت التحقيقات الأولية إلى احتمالية اصطدام الطائرة بطيور تسبب في عطل ميكانيكي، فيما وصل فريق تحقيق حكومي إلى الموقع لمعرفة السبب النهائي للحادث.

رجال الإطفاء وأفراد فريق الإنقاذ يعملون في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد، 29 ديسمبر 2024 Maeng Dae-hwan/AP
رجال الإطفاء وأفراد فريق الإنقاذ يعملون في مطار موان الدولي في موان، كوريا الجنوبية، الأحد، 29 ديسمبر 2024 Maeng Dae-hwan/AP

تعازٍ رسمية وتحقيقات جارية

وفي بيان رسمي، قدمت شركة "جيجو إير" اعتذارها العميق لعائلات الضحايا، مؤكدة التزامها بالتعاون الكامل مع التحقيقات. كما ظهر رئيس الشركة في مؤتمر صحفي وهو ينحني اعتذارًا، معترفًا بالمسؤولية الكاملة عن الكارثة، رغم تأكيده على أن الطائرة خضعت لفحوصات دورية ولم تُرصد أي مشاكل ميكانيكية.

Firefighters and rescue team members work on the runway of Muan International Airport in Muan, South Korea, Sunday, Dec. 29, 2024 Lee Young-ju/AP
Firefighters and rescue team members work on the runway of Muan International Airport in Muan, South Korea, Sunday, Dec. 29, 2024 Lee Young-ju/AP

من جهتها، أعربت بايتونغتارن شيناواترا، رئيسة وزراء تايلاند، عن تعازيها لعائلات الضحايا عبر منصة "X"، مشيرة إلى وجود اثنين من مواطنيها بين الركاب، وأمرت بتقديم الدعم اللازم.

يُعد هذا الحادث من أسوأ كوارث الطيران في كوريا الجنوبية منذ حادث عام 1997 الذي أسفر عن مقتل 228 شخصًا في غوام. ويأتي في وقت تعيش فيه البلاد أزمة سياسية خانقة، إثر إعلان الرئيس يون سوك يول قانون الطوارئ وعزله لاحقًا، ما أضاف أعباء إضافية على السلطات التي تحاول التعامل مع تداعيات الحادث.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

