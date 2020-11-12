سبعة قتلى في تحطم مروحية في سيناء في مصر

أسفر تحطم مروحية تابعة لقوة المراقبين الدوليين في صحراء سيناء في مصر عن مقتل سبعة جنود من جنسيات مختلفة، وفق مصدر إسرائيلي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس إن القتلى هم خمسة أمريكيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع في عام 1979.

وقال المصدر الإسرائيلي إن "سبعة جنود من بينهم خمسة أمريكيين وفرنسي وتشيكي"، ينتمون إلى القوة المتعددة الجنسيات قتلوا خلال الحادث.

وتنص ملاحق معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية على نزع السلاح من سيناء حيث نشرت بموجبها قوة مراقبة متعددة الجنسيات منذ عام 1981.

تضم هذه القوة حاليًا ما يزيد قليلاً عن 1100 جندي من جنسيات مختلفة منتشرين في سيناء التي تنتشر فيها حاليا مجموعات مسلحة من مختلف التوجهات، بما في ذلك الفرع المحلي لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.

ولم يذكر المصدر الإسرائيلي ما إذا كان حادث تحطم المروحية الخميس راجعا إلى هجوم أم حادث عرضي.

ومن جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس لوكالة فرانس برس "إن الجيش الإسرائيلي عرض مساعدة وحدة من وحدات النخبة لإنقاذ الجرحى" على الفور.

وصرح براد لينش المسؤول الكبير في القوة لوكالة فرانس برس من القاهرة في مصر " نحن نحقق بجدية في حادثة تحطم إحدى مروحياتنا اليوم"