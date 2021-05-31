الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته تلقيا اللقاح ضد كوفيد-19

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة مساء الإثنين أنه وزوجته تلقيا اللقاح ضد فيروس كورونا، مشجعا جميع الفرنسيين على تلقي اللقاح أيضا.

وبعد تغريدة أعلن فيها فقط "مطعّم!"، كتب ماكرون "دعونا نتلقى اللقاح، مثلنا أنا وبريجيت، مثل 25 مليون فرنسي حتى الآنّ، من أجل أن نحمي أنفسنا ونحمي أقرباءنا".

وتم تلقيح ماكرون (43 عاما) بعد خمسة أشهر من إصابته بالوباء، طبقا لتوصيات السلطات الصحية القاضية بالانتظار ثلاثة أشهر على أقل تقدير وبحقنة واحدة، وذلك في وقت فتحت فرنسا إمكان تلقي اللقاح اعتبارا من الإثنين لجميع مواطنيها البالغين أيا كانت أعمارهم.

ولم يوضح ماكرون أي لقاح تلقاه.

وكشف فحص إصابة ماكرون بكوفيد-19 في 17 كانون الأول/ديسمبر، وتبينت إصابة زوجته بعد سبعة أيام.