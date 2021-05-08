فرنسا تحث من تزيد أعمارهم على 55 عاما على تلقي لقاح أسترازينيكا

حث رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس السبت نحو 13 مليون فرنسي تزيد أعمارهم على 55 عامًا ولم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا على القيام بذلك باللجوء إلى "مختلف اللقاحات ولا سيما أسترازينيكا".

وقال كاستكس "بالنسبة لمن هم فوق 55 عامًا، أجمعت جميع السلطات في فرنسا كما في أي مكان آخر على عدم وجود خطر. أحثكم على تلقي الطعم بجميع اللقاحات، وخصوصا أسترازينيكا"، وذلك بعد زيارة قام بها لمركز اللقاحات في منطقة لاديفانس بالقرب من باريس.

وأوضح رئيس الحكومة أن في فرنسا "مليوني جرعة غير مستخدمة من أسترازينيكا" و"سوف نتلقى ثلاثة ملايين خلال الأسابيع الأربعة المقبلة".

وأشار إلى أن "ألمانيا عادت وتجاوزتنا في ما يتعلق بالتطعيم فقط لأن استخدام استرازينيكا كان أفضل هناك". ويثير تواصل انعدام الثقة بلقاح أسترازينيكا مخاوف من حدوث تأخير في برنامج تطعيم الحكومة.

وأكد كاستكس السبت أن تطعيم 20 مليون شخص حتى منتصف أيار/مايو "في متناول أيدينا" لكن مصدرا حكوميا رأى مؤخراً أنه "إذا لم تنفد جرعات أسترازينيكا فليس من المؤكد أن نصل إلى 30 مليونا بحلول 15 حزيران/يونيو".

ودفعت الآثار الجانبية للقاح المجموعة البريطانية-السويدية، رغم ندرتها، السلطات الصحية إلى حصر استخدامه بأولئك الذين تزيد أعمارهم على 55 عامًا، بعد تعليق استخدامه لفترة وجيزة.

وجاء حدوث نوع من التجلطات الدموية النادرة لعدد قليل جداً من متلقي اللقاح في مقدمة تلك الأعراض التي دفعت حكومات دول مثل الدنمارك إلى حظر استخدامه بشكل كامل الشهر الماضي بعد أن أوقفت العديد من الدول استخدامه بشكل مؤقت في مارس - آذار الماضي.

وبعد معاودة استخدامه، أوصت دول مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وأستراليا والفلبين باستخدامه لكبار السن فقط.

ومنذ بدء التطعيم مع أسترازينيكا، تم تسجيل "30 حالة، بينها 9 وفيات" بسبب التجلط في فرنسا من بين أكثر من ثلاثة ملايين و855 ألف جرعة تم إعطاؤها في 29 نيسان/أبريل، بحسب وكالة الأدوية الفرنسية.